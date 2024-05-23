Какие документы подписали Казахстан и Сингапур в рамках визита Токаева

В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Сингапур 23 мая 2024 года были подписаны межгосударственные и межведомственные документы, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды опубликовали перечень подписанных документов:

1. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур об экономическом сотрудничестве;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Сингапур;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур по правовому сотрудничеству;

5. Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сингапур;

6. Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама Istana. Главу государства встретил президент Тарман Шанмугаратнам. После переговоров с президентом Сингапура, Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром страны. Отмечалось, что они приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита.