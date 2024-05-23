Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие документы подписали Казахстан и Сингапур в рамках визита Токаева

Какие документы подписали Казахстан и Сингапур в рамках визита Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:43 Фото: akorda.kz
В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Сингапур 23 мая 2024 года были подписаны межгосударственные и межведомственные документы, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды опубликовали перечень подписанных документов:

1. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур об экономическом сотрудничестве;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Сингапур;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур по правовому сотрудничеству;

5. Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сингапур;

6. Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:43
Токаев заявил, что ему приятно вернуться в Сингапур, где ранее работал дипломатом
, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:43

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама Istana. Главу государства встретил президент Тарман Шанмугаратнам. После переговоров с президентом Сингапура, Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром страны. Отмечалось, что они приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита.

Читайте также

Реформах в Казахстане, направленных на создание условий для инвесторов
В Сингапуре Токаев рассказал о реформах в Казахстане, направленных на создание условий для инвесторов
С кем еще встретился Токаев в Сингапуре
С кем еще встретился Токаев в Сингапуре
Токаев заявил, что ему приятно вернуться в Сингапур, где ранее работал дипломатом
Токаев заявил, что ему приятно вернуться в Сингапур, где ранее работал дипломатом
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Сингапур 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: