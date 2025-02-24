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Общество

Реальный срок и конфискация элитных авто: 77 млн тенге заработали на незаконном онлайн-казино в Мангистау

Реальный срок и конфискация элитных авто: 77 млн тенге заработали на незаконном онлайн-казино в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 09:40 Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 год незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 24 февраля 2025 года, денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

"В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге. Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz 320 общей стоимостью 36 млн тенге".Пресс-служба АФМ

Приговором суда они признаны виновными по п. 2 ч. 2 ст. 307 (организация незаконного игорного бизнеса) УК РК и ч. 1 и 2 ст. 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) УК РК и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до восьми лет.

Кроме того, автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы.

В Казахстане в 2024 году вступили в силу поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Теперь, согласно ст. 307 Уголовного кодекса РК, за организацию незаконного игорного бизнеса можно получить реальные тюремные сроки. В связи с этим 20 ноября АФМ обратилось к казахстанцам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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