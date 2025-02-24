Реальный срок и конфискация элитных авто: 77 млн тенге заработали на незаконном онлайн-казино в Мангистау
Как следует из релиза за 24 февраля 2025 года, денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
"В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге. Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz 320 общей стоимостью 36 млн тенге".Пресс-служба АФМ
Приговором суда они признаны виновными по п. 2 ч. 2 ст. 307 (организация незаконного игорного бизнеса) УК РК и ч. 1 и 2 ст. 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) УК РК и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до восьми лет.
Кроме того, автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы.
В Казахстане в 2024 году вступили в силу поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Теперь, согласно ст. 307 Уголовного кодекса РК, за организацию незаконного игорного бизнеса можно получить реальные тюремные сроки. В связи с этим 20 ноября АФМ обратилось к казахстанцам.