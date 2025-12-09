#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Больницу оставили без оборудования, деньги ушли на квартиру в Астане: АФМ раскрывает схему на 115 млн

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 09:40 Фото: Zakon.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования. В ведомстве озвучили Zakon.kz подробности схемы хищений в районной больнице.

Известно, что бывший главный врач ГКП "Казыгуртская районная центральная больница" организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путем его искусственного деления на отдельные составные части для последующего заключения множества договоров.

Для реализации схемы он привлек свою знакомую, имеющую опыт в сфере поставки медицинских изделий. Она использовала подконтрольные ей коммерческие организации, зарегистрированные на родственников и знакомых. От имени этих компаний подготовлены заведомо завышенные коммерческие предложения.

При этом, как уточнили в АФМ, фактическая поставка оборудования осуществлена сторонней компанией, однако акты приемки и договоры оформлялись через подконтрольные фирмы.

После перечисления средств от больницы на счета данных компаний подозреваемые обналичили их и распределили между собой.

Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге.

"На преступные доходы подозреваемая приобрела двухкомнатную квартиру в столице, с санкции суда на имущество наложен арест. В отношении бывшего главного врача избрана мера пресечения в виде залога, его соучастница находится под домашним арестом".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что АФМ накрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
