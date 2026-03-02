#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.56
586.92
6.44
Экономика и бизнес

Фонд "Даму" запускает лизинг для переоснащения предприятий современным оборудованием

Фонд &quot;Даму&quot; запускает лизинг для переоснащения предприятий, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:15 Фото: Фонд "Даму"
В рамках исполнения поручений правительства Республики Казахстан Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация Национального инвестиционного холдинга "Байтерек") объявляет о запуске новой программы "Өрлеу – лизинг".

Программа направлена на модернизацию и техническое переоснащение предприятий малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Новый инструмент расширит доступ МСБ к льготному лизинговому финансированию и стимулирует обновление производственных мощностей. Программа позволяет предприятиям в срок до 10 рабочих дней привлечь средства на приобретение современного оборудования без дополнительного залога. Таким образом, предприятия смогут повысить конкурентоспособность и решить проблему изношенной материально-технической базы.

Условия программы:

  • сумма финансирования: до 300 млн тенге на одного заемщика;
  • срок: от 3 до 5 лет;
  • ставка вознаграждения: фиксированная в размере 12,6% годовых;
  • цель финансирования: приобретение нового оборудования;
  • авансовый платеж: 10% от стоимости предмета лизинга.

Для получения лизинга предприятие должно быть действующим субъектом МСБ, иметь необходимые производственные мощности и работать на рынке не менее 1 года. Также есть условие, что обороты предприятия за предыдущий календарный год должны превышать стоимость приобретаемого оборудования как минимум в 1,5 раза.

Приобретение оборудования возможно у отечественного завода-изготовителя либо у официального дистрибьютора/дилера завода-изготовителя с обеспечением гарантийного и сервисного обслуживания сроком не менее одного года.

С целью реализации новой программы между Фондом "Даму" и Ассоциацией лизинговых компаний Казахстана "KazLeasing" был подписан Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий предоставление финансирования лизинговым компаниям в соответствии с условиями и требованиями программы.

Председатель президиума Ассоциации лизинговых компаний Казахстана "KazLeasing" Айгуль Таттыбаева и зампредседателя правления Фонда "Даму" Арсен Мустафин/фото: Фонд "Даму"

На текущем этапе в программе участвуют партнеры Фонда: Халык-Лизинг, BCC Leasing, ForteLeasing и Нур Лизинг.

Перечень партнеров будет расширяться. Актуальная информация размещается на официальном сайте Фонда – damu.kz.

Программа предусматривает встречные обязательства по достижению социально-экономического эффекта, что является стандартной и обоснованной практикой при участии в государственных мерах поддержки. Поскольку финансирование предоставляется на льготных условиях с привлечением государственных ресурсов, ожидается соответствующий вклад бизнеса в развитие экономики и занятости.

Программа "Өрлеу – лизинг" станет дополнительным инструментом государственной поддержки, направленным на обновление производственного сектора и повышение устойчивости малого и среднего бизнеса Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Фонд "Даму" запустил новую программу льготного кредитования "Өрлеу" под 12,6% годовых
09:00, 12 июня 2025
Фонд "Даму" запустил новую программу льготного кредитования "Өрлеу" под 12,6% годовых
Фонд "Даму" выдал первый льготный кредит в цифровом тенге по программе "Өрлеу"
09:02, 03 декабря 2025
Фонд "Даму" выдал первый льготный кредит в цифровом тенге по программе "Өрлеу"
Программа "Өрлеу" от Фонда "Даму": более 1,6 тыс. проектов МСБ получили льготные кредиты на развитие бизнеса
13:33, 28 ноября 2025
Программа "Өрлеу" от Фонда "Даму": более 1,6 тыс. проектов МСБ получили льготные кредиты на развитие бизнеса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звезда казахстанского дзюдо возвращается на мировую арену
11:29, Сегодня
Звезда казахстанского дзюдо возвращается на мировую арену
В Европе Дастана Сатпаева сравнили с легендарным нападающим "Манчестер Сити"
11:10, Сегодня
В Европе Дастана Сатпаева сравнили с легендарным нападающим "Манчестер Сити"
Победу над Головкиным назвали самой значимой в карьере Сауля Альвареса
10:54, Сегодня
Победу над Головкиным назвали самой значимой в карьере Сауля Альвареса
Два гола было забито в дебютном матче Абата Аймбетова за "Петролул"
10:30, Сегодня
Два гола было забито в дебютном матче Абата Аймбетова за "Петролул"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: