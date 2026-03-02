Фонд "Даму" запускает лизинг для переоснащения предприятий современным оборудованием

В рамках исполнения поручений правительства Республики Казахстан Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация Национального инвестиционного холдинга "Байтерек") объявляет о запуске новой программы "Өрлеу – лизинг".

Программа направлена на модернизацию и техническое переоснащение предприятий малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Новый инструмент расширит доступ МСБ к льготному лизинговому финансированию и стимулирует обновление производственных мощностей. Программа позволяет предприятиям в срок до 10 рабочих дней привлечь средства на приобретение современного оборудования без дополнительного залога. Таким образом, предприятия смогут повысить конкурентоспособность и решить проблему изношенной материально-технической базы.

Условия программы:

сумма финансирования : до 300 млн тенге на одного заемщика;

: до 300 млн тенге на одного заемщика; срок : от 3 до 5 лет;

: от 3 до 5 лет; ставка вознаграждения : фиксированная в размере 12,6% годовых;

: фиксированная в размере 12,6% годовых; цель финансирования: приобретение нового оборудования;

приобретение нового оборудования; авансовый платеж: 10% от стоимости предмета лизинга.

Для получения лизинга предприятие должно быть действующим субъектом МСБ, иметь необходимые производственные мощности и работать на рынке не менее 1 года. Также есть условие, что обороты предприятия за предыдущий календарный год должны превышать стоимость приобретаемого оборудования как минимум в 1,5 раза.

Приобретение оборудования возможно у отечественного завода-изготовителя либо у официального дистрибьютора/дилера завода-изготовителя с обеспечением гарантийного и сервисного обслуживания сроком не менее одного года.

С целью реализации новой программы между Фондом "Даму" и Ассоциацией лизинговых компаний Казахстана "KazLeasing" был подписан Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий предоставление финансирования лизинговым компаниям в соответствии с условиями и требованиями программы.

Председатель президиума Ассоциации лизинговых компаний Казахстана "KazLeasing" Айгуль Таттыбаева и зампредседателя правления Фонда "Даму" Арсен Мустафин/фото: Фонд "Даму"

На текущем этапе в программе участвуют партнеры Фонда: Халык-Лизинг, BCC Leasing, ForteLeasing и Нур Лизинг.

Перечень партнеров будет расширяться. Актуальная информация размещается на официальном сайте Фонда – damu.kz.

Программа предусматривает встречные обязательства по достижению социально-экономического эффекта, что является стандартной и обоснованной практикой при участии в государственных мерах поддержки. Поскольку финансирование предоставляется на льготных условиях с привлечением государственных ресурсов, ожидается соответствующий вклад бизнеса в развитие экономики и занятости.

Программа "Өрлеу – лизинг" станет дополнительным инструментом государственной поддержки, направленным на обновление производственного сектора и повышение устойчивости малого и среднего бизнеса Казахстана.