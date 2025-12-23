#Казахстан в сравнении
События

Мангистауская область завершила 2025 год с положительными результатами

проекты в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 18:10 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
23 декабря аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провел брифинг на площадке Службы центральных коммуникаций в Астане, где представил итоги социально-экономического развития региона за 11 месяцев, а также рассказал о предстоящих стратегических планах, сообщает Zakon.kz.

В текущем году в Мангистауской области основные показатели экономического роста демонстрируют положительную динамику: объем промышленной продукции превысил 2,9 трлн тенге, объем инвестиций вырос до 105,4% и составил 949,9 млрд тенге. Сферы строительства, транспорта, торговли и связи также находятся в стадии устойчивого развития.

За последние три года в Мангистаускую область привлечено около 3 трлн тенге инвестиций. Только за один год в регион поступило свыше 3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. В целом в 2026-2032 годах планируется реализация 55 проектов общей стоимостью 10 трлн тенге с созданием 8,8 тысячи рабочих мест. В этом году уже введены в эксплуатацию 19 проектов.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Мангистау демонстрирует высокие показатели и в сфере туризма. Регион вошел в топ-3 по приему иностранных туристов в стране. За девять месяцев 2025 года область посетили более 350 тыс. туристов, объем оказанных услуг составил 17,2 млрд тенге. В целях развития туризма проводится реконструкция железнодорожных вокзалов Мангистау, Шетпе и Бейнеу, начато строительство аэропорта Кендерли. В 2025-2029 годах планируется реализация 17 туристических проектов общей стоимостью 198 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Положительные изменения наблюдаются и в агропромышленном комплексе. В этом году произведено продукции на сумму 38 млрд тенге. Мангистауская область лидирует в стране по верблюдоводству: в регионе насчитывается около 95 тыс. верблюдов. В соответствии с поручением президента реализуются три крупных проекта по глубокой переработке верблюжьего молока с ориентацией на экспорт. Кроме того, привлекаются иностранные инвесторы для развития рыболовства и рыбоводства в акватории Каспийского моря, до 2027 года планируется запуск четырех крупных проектов в сфере аквакультуры. Среди них проект Organic Fish, который позволит выращивать до 5000 тонн рыб лососевых пород в год.

Малый и средний бизнес как один из основных драйверов экономики региона занимает долю в 40%. За последние 11 месяцев субъекты предпринимательства произвели продукции на сумму 1 трлн тенге. В сфере инфраструктуры 97% автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем состоянии. Регион, являясь важным транзитным узлом, наращивает объемы грузооборота.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В сфере образования также наблюдается много положительных изменений. В этом году в Мангистауской области в рамках национального проекта "Келешек мектептері" открыты 13 школ, еще одна школа введена в эксплуатацию за счет спонсорских средств. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства открыта школа-интернат-колледж для одаренных в сфере спорта детей, где обучаются около 300 юных спортсменов.

В регионе было организовано более шести тысяч культурных мероприятий. В 2025 году город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира. Этот проект на международном уровне способствовал развитию туристического и культурного потенциала страны. В рамках проекта были проведены многочисленные культурные, историко-научные и спортивные мероприятия. В ноябре состоялась торжественная церемония закрытия года "Актау – культурная столица тюркского мира".

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В ходе брифинга журналисты задали вопросы по актуальным для региона темам, получив конкретные ответы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Аким Мангистауской области о развитии игорного бизнеса: Этого не нужно бояться
16:06, 20 декабря 2024
Аким Мангистауской области о развитии игорного бизнеса: Этого не нужно бояться
Какие сектора экономики активно развиваются в Мангистауской области
15:34, 20 декабря 2024
Какие сектора экономики активно развиваются в Мангистауской области
Есть ли будущее у региона без нефти, рассказал аким Мангистауской области
17:14, Сегодня
Есть ли будущее у региона без нефти, рассказал аким Мангистауской области
