Какие сектора экономики активно развиваются в Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 20 декабря 2024 года озвучил итоги развития региона. По его словам, во многих секторах имеются положительные результаты, сообщает Zakon.kz.

Нурдаулет Килыбай отметил, что за 11 месяцев 2024 года в социально-экономическом развитии Мангистауской области наблюдалась стабильность, а основные макропоказатели продемонстрировали положительные результаты.

"Основными направлениями развития региона остаются обрабатывающая промышленность, туризм, транспорт и логистика, малый и средний бизнес, а также агропромышленная сфера. В целях придания нового импульса устойчивому развитию территорий активно проводится работа по привлечению инвестиций в регион. За последние пять лет в регион инвестировано 4 трлн тенге. Общий объем инвестиций региона за 2024-2026 годы в различные отрасли экономики составляет 666 млрд тенге. Планируется реализовать 42 инвестиционных проекта. Из них с начала года запущено 14 проектов на сумму 36 млрд тенге, в результате чего открыто 435 новых постоянных рабочих мест", – добавил глава региона.

По его данным, устойчивые темпы роста сохраняются в обрабатывающей промышленности. Если пять лет назад доля отрасли в общем объеме производства составляла 2,8%, сейчас этот показатель вырос до 6,2%, то есть рост на 9%.

"Сельскохозяйственный сектор региона также набирает обороты. В этом году по сравнению с прошлым годом отмечен рост на 24,5%, произведено продукции на 34,5 млрд тенге. В том числе объем производства в животноводстве увеличился на 31,2%. Привлечены инвестиции в размере 4 млрд тенге, введен в эксплуатацию склад хранения продуктов питания. В 2025 году планируется реализовать проекты по производству яиц и мяса птицы стоимостью 3,5 млрд тенге, строительству тепличного комплекса. Кроме того, в рамках пилотного проекта в Каракиянском районе было посажено 3300 оливковых деревьев. Если ожидаемый результат будет достигнут, данный проект планируется развивать дальше", – указал он.

Отмечается, что с начала года объем перевалки грузов через порты Актау, Курык и Северный терминал составил 6,8 млн тонн, увеличившись на 3,4%. Перевалка фидерных грузов достигла 52,3 тыс. контейнерных единиц, рост составил в 2,5 раза.

"В целях полного использования потенциала морских портов, согласно поручению главы государства, продолжаются работы по созданию контейнерного хаба на базе морского порта Актау. В порту "Курык" на частные средства компании Semurg Invest строится многофункциональный морской терминал "Саржа". На данный момент терминал частично сдан в эксплуатацию", – резюмировал Нурдаулет Килыбай.

Ранее аким Мангистауской области рассказал, когда в Актау будет решена проблема дефицита питьевой воды.