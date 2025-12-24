Специальная Президентская литературная премия: кто ее получил в 2025 году
Нескольким молодым казахстанским писателям и поэтам присуждена Президентская литературная премия, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ сегодня, 24 декабря 2025 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Глава государства подписал указ "О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.
Так, специальная Президентская литературная премия для молодых писателей и поэтов в этом году присуждена:
- Әлменбет Арману Ерланұлы – по номинации "Проза" за произведение "Тергеуші";
- Исжанову Саяну Кенжегалиевичу – по номинации "Поэзия" за сборник стихотворений "Құмдағы хикая";
- Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы – по номинации "Драматургия" за драматическое произведение "Ақ киіз";
- Тілегенову Асылану Біржанұлы – по номинации "Детская литература" за сборник стихотворений "Жазда атамның ауылында...".
