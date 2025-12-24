#Казахстан в сравнении
События

Специальная Президентская литературная премия: кто ее получил в 2025 году

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Нескольким молодым казахстанским писателям и поэтам присуждена Президентская литературная премия, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ сегодня, 24 декабря 2025 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Глава государства подписал указ "О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.

Так, специальная Президентская литературная премия для молодых писателей и поэтов в этом году присуждена:

  • Әлменбет Арману Ерланұлы – по номинации "Проза" за произведение "Тергеуші";
  • Исжанову Саяну Кенжегалиевичу – по номинации "Поэзия" за сборник стихотворений "Құмдағы хикая";
  • Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы – по номинации "Драматургия" за драматическое произведение "Ақ киіз";
  • Тілегенову Асылану Біржанұлы – по номинации "Детская литература" за сборник стихотворений "Жазда атамның ауылында...".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 09:01
Токаев, Димаш и ИИ: казахстанцы назвали человека года и главное слово 2025-го

23 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
