События

О строительстве нового аэропорта в Астане высказался президент

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:34 Фото: akorda.kz
На совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с акиматом тщательно изучить вопрос строительства нового аэропорта и внести конкретные предложения, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что недавно на совещании обсуждали вопрос формирования в стране полноценных авиахабов, в том числе на базе столичного аэропорта.

"Однако в Казахстане производится недостаточно авиационного топлива, что может негативно сказаться на развитии авиахабов, можно сказать, уже сказывается. Правительству нужно принять конкретные меры по увеличению производства данного вида топлива. Возможно, необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод. Конечно, у этого предложения есть и положительные, и отрицательные стороны. Правительству необходимо обозначить свою позицию по данному вопросу и выработать практическое решение", – сказал Токаев.

Кроме того, глава государства предложил строить многоуровневые парковки в Астане.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
