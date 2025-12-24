#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Политика

"Настоящее преступление": Токаев о проблемах качества строительства в Астане

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:39 Фото: Zakon.kz
О необходимости усилить ответственность строительных компаний заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию Астаны, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства отмечает, что Астана лидирует в стране по темпам строительства.

"С начала года в столице введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, или четверть от общереспубликанского уровня. Безусловно, это хороший показатель. Но зачастую в погоне за объемами страдает качество. Наглядными примерами могут служить недавние трагические случаи, связанные с падением облицовки дома и пассажирского лифта. Использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий, занижение стандартов безопасности – настоящее преступление. Об этом следует говорить открыто. Нужно прекращать такую практику".Касым-Жомарт Токаев

Токаев подчеркивает, что правительству следует внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах – от проектирования до сдачи объектов.

"Это позволит навести порядок в данной сфере и обеспечить качество работ. Акимам регионов предстоит создать цифровые двойники населенных пунктов для постоянного контроля их состояния. Необходимо усилить ответственность строительных компаний. Нужно обеспечить полную прозрачность и доступность сведений о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства поручил принять конкретные меры по усилению безопасности на производстве.

"С начала года на предприятиях города пострадали 32 человека, погибли 12. Акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве. Необходимо изучить возможные риски на рабочих местах и заняться профилактикой несчастных случаев. Требуется провести тщательный анализ причин каждого несчастного случая и извлекать их них соответствующие уроки".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:39
Президент предложил строить многоуровневые парковки в Астане

Немного ранее президент Казахстана потребовал особое внимание уделить формированию гармоничного городского пространства в столице.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны
16:57, Сегодня
"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны
Президент Токаев сравнил Астану с Токио: 14 млн жителей и колоссальная чистота
17:19, Сегодня
Президент Токаев сравнил Астану с Токио: 14 млн жителей и колоссальная чистота
Токаев: Ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием
13:36, 11 июля 2023
Токаев: Ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: