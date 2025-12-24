"Настоящее преступление": Токаев о проблемах качества строительства в Астане

О необходимости усилить ответственность строительных компаний заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию Астаны, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства отмечает, что Астана лидирует в стране по темпам строительства.

"С начала года в столице введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, или четверть от общереспубликанского уровня. Безусловно, это хороший показатель. Но зачастую в погоне за объемами страдает качество. Наглядными примерами могут служить недавние трагические случаи, связанные с падением облицовки дома и пассажирского лифта. Использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий, занижение стандартов безопасности – настоящее преступление. Об этом следует говорить открыто. Нужно прекращать такую практику". Касым-Жомарт Токаев

Токаев подчеркивает, что правительству следует внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах – от проектирования до сдачи объектов.

"Это позволит навести порядок в данной сфере и обеспечить качество работ. Акимам регионов предстоит создать цифровые двойники населенных пунктов для постоянного контроля их состояния. Необходимо усилить ответственность строительных компаний. Нужно обеспечить полную прозрачность и доступность сведений о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства поручил принять конкретные меры по усилению безопасности на производстве.

"С начала года на предприятиях города пострадали 32 человека, погибли 12. Акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве. Необходимо изучить возможные риски на рабочих местах и заняться профилактикой несчастных случаев. Требуется провести тщательный анализ причин каждого несчастного случая и извлекать их них соответствующие уроки". Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее президент Казахстана потребовал особое внимание уделить формированию гармоничного городского пространства в столице.