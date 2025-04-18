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События

Президент: Назрела необходимость строительства нового морского порта Актау

Токаев, Мангистау, туризм, порт Актау, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:40 Фото: akorda.kz
18 апреля на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев обозначил направления, способствующие динамичному развитию туризма в регионе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, туризм является важным сектором экономики региона после нефтегазовой отрасли. За 2024 год регион посетили 43 тысячи иностранных туристов, внутренних посетителей – около 460 тысяч. Общее количество туристов за последние три года выросло в 1,5 раза.

"В летний сезон отели загружены более чем на 90%. Наиболее популярными среди туристов остаются подземная мечеть Бекет Ата, урочище Бозжыра, "Долина замков" Айрақты и "Долина шаров" Торыш. Каждый десятый въезжающий в регион посещает эти объекты. Я неоднократно отмечал необходимость создания комфортных условий для туристов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Надо продолжить работу в этом направлении. Что касается предложения по установке автоматизированного подъемника для посещения некрополя Бекет Ата. Установка подземных механизмов на туристических объектах в мире довольно распространенная практика. Однако надо учитывать сакральную значимость этого места и обсудить данный вопрос с общественностью и экспертами", – отметил глава государства.

Он напомнил, что в 2024 году на совещании по развитию туризма обозначил перспективные направления отрасли.

"Что касается Актау, то это уникальный город с точки зрения возможностей транспорта, логистики и туризма. Мы должны эффективно использовать этот потенциал. Особое внимание следует уделить морскому туризму. Привлекательность данного сегмента обусловлена близостью портов пяти стран, возможностью привлечения в регион туристов из 10 городов миллионников России, Ирана и Кавказа", – продолжил Токаев.

Здесь, по его словам, пересекаются транзитные коридоры воздушных сообщений таких городов, как Стамбул, Анталья, Лондон, Москва, Астрахань, Тбилиси, Баку и другие. Это открывает путь к активному развитию туризма.

"Назрела необходимость строительства нового морского порта Актау с реконструкцией причалов для приема пассажирских лайнеров", – озвучил глава государства.

Он также особо отметил важность привлечения частных инвестиций в сферу туризма.

"Правительству необходимо в скором времени завершить разработку Комплексного плана развития туристской зоны "Мангистау". В июне он должен быть принят. Акимату области при поддержке правительства необходимо проработать вопрос привлечения частных инвестиций в эту сферу. Следующий вопрос – событийный туризм (Event tourism). Актау получил статус культурной столицы тюркского мира. Недавно успешно состоялась церемония открытия. Большой интерес к этому мероприятию проявили как наши граждане, так и тюркоязычные страны. В дальнейшем будет проведено более 30 мероприятий. Это поспособствует привлечению туристов в регион. В этом направлении необходимо вести активную работу", – сказал президент.

В целом, по его словам, стабильный приток иностранных инвестиций в регион сохраняется, однако две трети из них по-прежнему приходится на нефтегазовый сектор.

Поэтому нужно активнее привлекать инвесторов и в другие сферы.

На совещании президент также заявил о том, что несвоевременное строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене – большое упущение со стороны правительства.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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