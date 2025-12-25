#Казахстан в сравнении
События

Итоги года от "Сәтті Жұлдыз": как Национальная лотерея улучшила жизнь казахстанцев

лотерея, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 20:45 Фото: Сәтті Жұлдыз
2025 год стал незабываемым для Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз". За 12 месяцев 127 участников получили выигрыши от одного миллиона тенге! Этот факт подтверждает высокий уровень призовых фондов и то, что компании доверяют. Вспомним важные события, изменившие чью-то жизнь к лучшему.

2025 год стал незабываемым для Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз". За 12 месяцев 127 участников получили выигрыши от одного миллиона тенге! Этот факт подтверждает высокий уровень призовых фондов и то, что компании доверяют. Вспомним важные события, изменившие чью-то жизнь в лучшую сторону.

Ключевым событием уходящего года для "Сәтті Жұлдыз" стал абсолютный рекорд. 5 мая был разыгран крупнейший суперприз за всю историю национальных лотерей – 289 755 700 тенге в тираже LOTO 6/49. Победил житель Алматы, который приобрел счастливый билет онлайн. Из соображений личной безопасности мужчина предпочел сохранить анонимность и на церемонии вручения появился в костюме звезды. Его история, безусловно, доказывает, что удача любит смелых и решительных.

Фото: Сәтті Жұлдыз

"Я и раньше выигрывал в лотерею, но суммы были небольшие – 3-5 тыс. тенге. Когда пришло сообщение о выигрыше, сначала я не поверил. Настоящий шок наступил, когда увидел сумму", – поделился победитель.

Фото: Сәтті Жұлдыз

Этот рекорд побил предыдущий, который установила в январе 2024 года участница из Кызылорды. Она также в LOTO 6/49 выиграла 156 668 300 тенге. Однако майский суперприз не просто превзошел прежнее достижение, а стал первым в истории, приблизившимся к отметке в 300 млн тенге. Победительница рассказала, что в период пандемии коронавируса была вынужден занять около 150 млн тенге. Выигрыш позволил полностью избавиться от долга.

"Первым делом погашу долги. А всем хочу сказать: верьте в свою счастливую звезду и не бойтесь участвовать!" – сказала победительница.

Кроме того, в течение 2025 года были разыграны:

  • 15 квартир,
  • 13 автомобилей,
  • денежные призы на общую сумму 25 601 319 877,52 тенге.

Фото: Сәтті Жұлдыз

Новогодний анонс: акция "Новогодний Тойбастар" от TeleBingo

Отметим, что Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" продолжает праздничный сезон вместе с TeleBingo и напоминает об уникальной акции "Новогодний Тойбастар", которая пройдет с 1 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

В рамках акции разыграют 50 денежных призов по 1 000 000 тенге. А общий призовой фонд составит 50 миллионов тенге.

Условия участия таковы:

  • необходимо приобрести не менее семи билетов TeleBingo в одной покупке на сумму от 4900 тенге;
  • обязательно авторизоваться по Player ID;
  • каждому чеку, сумма которого кратна 4900 тенге, автоматически присваивается уникальный номер для участия в розыгрыше;
  • дополнительная регистрация не требуется.

Обращаем внимание: покупки без авторизации по Player ID в акции не участвуют. После приобретения в точках продаж необходимо сохранять фискальный чек и билеты. Финальный розыгрыш состоится 4 января 2026 года – сразу после основного тиража TeleBingo.

Прямая трансляция пройдет на телеканале "31 канал" и на официальном YouTube-канале "Сәтті Жұлдыз".

Партнерский материал

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
