Итоги года от "Сәтті Жұлдыз": как Национальная лотерея улучшила жизнь казахстанцев

2025 год стал незабываемым для Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз". За 12 месяцев 127 участников получили выигрыши от одного миллиона тенге! Этот факт подтверждает высокий уровень призовых фондов и то, что компании доверяют. Вспомним важные события, изменившие чью-то жизнь к лучшему.

Ключевым событием уходящего года для "Сәтті Жұлдыз" стал абсолютный рекорд. 5 мая был разыгран крупнейший суперприз за всю историю национальных лотерей – 289 755 700 тенге в тираже LOTO 6/49. Победил житель Алматы, который приобрел счастливый билет онлайн. Из соображений личной безопасности мужчина предпочел сохранить анонимность и на церемонии вручения появился в костюме звезды. Его история, безусловно, доказывает, что удача любит смелых и решительных.

Фото: Сәтті Жұлдыз

"Я и раньше выигрывал в лотерею, но суммы были небольшие – 3-5 тыс. тенге. Когда пришло сообщение о выигрыше, сначала я не поверил. Настоящий шок наступил, когда увидел сумму", – поделился победитель.

Фото: Сәтті Жұлдыз

Этот рекорд побил предыдущий, который установила в январе 2024 года участница из Кызылорды. Она также в LOTO 6/49 выиграла 156 668 300 тенге. Однако майский суперприз не просто превзошел прежнее достижение, а стал первым в истории, приблизившимся к отметке в 300 млн тенге. Победительница рассказала, что в период пандемии коронавируса была вынужден занять около 150 млн тенге. Выигрыш позволил полностью избавиться от долга.

"Первым делом погашу долги. А всем хочу сказать: верьте в свою счастливую звезду и не бойтесь участвовать!" – сказала победительница.

Кроме того, в течение 2025 года были разыграны:

15 квартир,

13 автомобилей,

денежные призы на общую сумму 25 601 319 877,52 тенге.

Фото: Сәтті Жұлдыз

Новогодний анонс: акция "Новогодний Тойбастар" от TeleBingo

Отметим, что Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" продолжает праздничный сезон вместе с TeleBingo и напоминает об уникальной акции "Новогодний Тойбастар", которая пройдет с 1 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

В рамках акции разыграют 50 денежных призов по 1 000 000 тенге. А общий призовой фонд составит 50 миллионов тенге.

Условия участия таковы:

необходимо приобрести не менее семи билетов TeleBingo в одной покупке на сумму от 4900 тенге;

обязательно авторизоваться по Player ID;

каждому чеку, сумма которого кратна 4900 тенге, автоматически присваивается уникальный номер для участия в розыгрыше;

дополнительная регистрация не требуется.

Обращаем внимание: покупки без авторизации по Player ID в акции не участвуют. После приобретения в точках продаж необходимо сохранять фискальный чек и билеты. Финальный розыгрыш состоится 4 января 2026 года – сразу после основного тиража TeleBingo.

Прямая трансляция пройдет на телеканале "31 канал" и на официальном YouTube-канале "Сәтті Жұлдыз".

