Неоценимый вклад: национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" продолжает финансирование благотворительных проектов

Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" перечислила в фонд "Қазақстан Халқына" свыше 3,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

"Сәтті Жұлдыз" знакома казахстанцам своими захватывающими лотереями, высокими призовыми фондами и большими денежными выплатами, которые доступны любому. "Сәтті Жұлдыз" предоставляет лотерейные продукты мирового уровня, в частности моментальные и тиражные, созданные в соответствии закону по самым высоким международным стандартам.

Рынок лотереи растет и меняется вместе со страной. За последние шесть лет он стал более прозрачным, технологичным и безопасным, принося все больше пользы обществу.

"В лотерейной индустрии по всему миру поддержка спорта, образования и других направлений социальной деятельности – это обязательная часть работы, и АО "Сәтті Жұлдыз" в этом смысле является ее ярким представителем. Нас интересует множество проектов – мы спонсируем соревнования, помогаем учебным заведениям оборудовать классы, проводим семинары по борьбе с игровой зависимостью и это самая малость. Компания все чаще проводит дополнительные розыгрыши автомобилей и квартир. Наши выигрыши тоже растут". Официальный представитель национальной лотереи Шынболат Пазыл

Согласно Закону РК "О лотереях и лотерейной деятельности" национальная лотерея 10% от разницы между выручкой и суммой призового фонда перечисляет в счет Единого оператора по распределению денежных средств, которые направляются на развитие физической культуры "Спорт Қоры".

"Всего в счет Единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, было выделено свыше 9,6 млрд тенге", – уточнили в компании.

Фото: Satty Zhuldyz

С этого года предусмотрена норма Закона "О лотерее и лотерейной деятельности", в рамках которого национальная лотерея вкладывает в общественный фонд "Қазақстан Халқына" не менее 10% от разницы между выручкой и призовым фондом. До вступления в силу данной нормы в 2022 году компания добровольно уже перечислила благотворительной организации 101 млн тенге.



Также с 2023 года национальная лотерея согласно закону, помимо 10% перечисляемых на развитие спорта от разницы между выручкой и призовым фондом, стартовала с отчислениями 10% в фонд "Қазақстан Халқына".

"За три квартала этого года национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" перечислила в пользу общественного фонда "Қазақстан халқына" более 1,3 млрд тенге. Кроме того, по итогам предыдущих двух кварталов было направлено 2,3 млрд тенге. Так, общая сумма отчислений превысила 3,7 млрд тенге". АО "Сәтті Жұлдыз"

Фото: Satty Zhuldyz

В компании намерены продолжить работу над действующими и начать поддерживать новые социально-значимые проекты:



выдача грантов выпускникам из малоимущих и многодетных семей;

поддержка и развитие государственного языка;

эстетическая групповая гимнастика;

проект "100 аулов";

поддержка специального проекта фонда "Дара" – "Открываем мир: раннее развитие", направленная на развитие модели включения незрячих детей в детский сад;

поддержка ассоциации "Боевых искусств";

социальный проект "Бақытты отбасы";

проект "Batyrs Battle’s";

спортивная организация "Qazaqstan Barysy";

спортивная организация "Qazaqsha kures".



Многократный рекордсмен мира, официальный амбассадор Министерства туризма и спорта Сергей Цырульников отметил, что национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" вносит неоценимый вклад в развитие молодежи. В частности, силач рассказал про проект "100 аулов", который на протяжении трех лет обеспечивает сельские школы спортивным инвентарем.

"С компанией сотрудничаем второй год, за это время обеспечили инвентарем более 30 тысяч сельских детей, охватили 103 школы. В рамках проекта провели мастер-классы, открытые тренировки, со школьниками встретились известные спортсмены. К примеру, в одном из аулов с жителями сыграли представители национальной сборной по баскетболу. Тяжелоатлет Илья Ильин подарил незабываемые впечатления сельчанам. И таких примеров очень много, а творить добро удается именно благодаря поддержке таких компаний, как "Сәтті Жұлдыз", – подчеркнул Сергей Цырульников.

Фото: Satty Zhuldyz

Успешным оказался и социальный проект "Интеллектуальный класс конструктор", который также поддерживает национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз". Доброжелатели объезжают сельские школы и оснащают классы для развития настольных игр, как шахматы и тоғызқұмалақ.



"Специальные классы, созданные в рамках проекта, позволят дарить новые возможности и расширять кругозор детей, включая тех, у кого есть ограниченные возможности. Проект поддержали известные спортсмены, депутаты, общественные деятели, и он является частью усилий по созданию равноправного и инклюзивного общества. Занятия будут проводиться как в будние дни для детей и подростков, так и по выходным дням для взрослого населения, предлагая им новый и интересный способ проведения свободного времени", – говорит инициатор проекта.

В этом году подобные классы созданы пока в трех аулах, но до конца года их число достигнет 20.

"К концу года в интеллектуальные настольные игры будут играть около 5000 человек, и это не только молодежь, но и взрослые из аулов. Охватим Актюбинскую, Карагандинскую и Акмолинскую области. Вообще в каждой области будут открыты по 10 таких классов. По итогам будем среди них проводить чемпионаты, победителя отправим посетить исторически-культурные места Казахстана. А когда будут обеспечены этими классами другие области, организуем республиканские чемпионаты". Сергей Цырульников

Фото: Satty Zhuldyz

Кроме того, Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" добровольно финансирует множество организаций, среди которых поддержка малоимущих семей совместно с ОФ "Халык", состязательные турниры, связанные с великим батыром Кажымуканом Battyrs Battle, благотворительный проект по поддержке молодых малоимущих семей "Бақытты Отбасы", спонсирование турнира по қазақша күрес "Қазақстан Барысы" и международного турнира по дзюдо серии Grand Slam и многие другие.



Согласно Закону РК "О лотереях и лотерейной деятельности" и Постановлению Правительства – компания "Сәтті Жұлдыз" является национальной лотереей.

Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" стала признанным партнером и в международном лотерейном сообществе. С 2018 года компания является регулярным членом Всемирной (WLA) и Европейской (ELA) лотерейных ассоциаций. Присутствие казахстанского игрока в этих ассоциациях – единственный случай за все 30 лет независимости Республики Казахстан.