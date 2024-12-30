Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз": итоги 2024 года – больше побед, больше помощи

Национальный оператор лотереи в Казахстане АО "Сәтті Жұлдыз" подводит итоги непростого, но успешного 2024 года. Выплаты победителям составили 23 млрд тенге. В этом году 163 человека стали миллионерам, 15 обладателями квартир и 16 получили авто, сообщает Zakon.kz.

Помимо этого миллиарды тенге были направлены на развитие общественных проектов и спорта.

Главные выигрыши и судьбы победителей

Рекордный джекпот в размере 156 млн тенге в Loto 6/49 в начале года выиграла многодетная мама из Кызылорды Жанар. Она следовала доброй семейной традиции вслед за отцом, который много лет покупал лотерейные билеты. Папа Жанар покупал билеты TeleBingo с момента появления лотереи. Когда появилась онлайн-версия билетов, их стала покупать сама Жанар.

"Папа издавна участвует в лотереях "Сәтті Жұлдыз". По старинке покупает билеты в бумажном виде. Теперь я вместо него, еще и стала победительницей!" – поделилась она эмоциями в момент выигрыша.

Счастливый билет Жанар купила онлайн. А когда выяснила, что победила, испытала шок. Ранее семья уже выигрывала 1,5 млн тенге, но о такой заоблачной сумме домочадцы не могли и мечтать.

Фото: АО "Сәтті Жұлдыз"

В июне житель Алматы Антоний Палик стал обладателем джекпота в размере 106 млн тенге. Это не первый крупный выигрыш мужчины. В феврале 2022 года Антоний выиграл автомобиль Toyota Camry 75. Тогда он приобрел 10 билетов, и один из них оказался счастливым. Мужчина отказался от автомобиля и получил выигрыш в денежном эквиваленте. О своих планах на деньги он предпочел не распространяться, отметив лишь, что хочет съездить в отпуск – за границу или в Боровое.

Согласно законодательству, 10% от валового операционного дохода компания "Сәтті Жұлдыз" перечисляет на развитие отечественного спорта, а еще 10% – в общественный фонд "Қазақстан Халқына".

За восемь лет существования национальный оператор лотереи зарекомендовал себя не только как надежный налогоплательщик, но и социально ответственная компания: общая сумма выплаченных выигрышей за 2017-2024 годы составила 870 млрд тенге; в бюджет государства за 2017-2024 годы уплачено 18,8 млрд тенге налогов; на развитие спорта с 2017 по 2024 годы направлено 14,1 млрд тенге; в общественный фонд "Қазақстан Халқына" с 2023 по 2024 годы поступило 6,3 млрд тенге.

Прозрачность и доверие

"Сәтті Жұлдыз" продолжает оставаться примером прозрачности и честности в лотерейной индустрии. Все выигрыши выплачиваются своевременно, без единого случая задержки или отказа, утверждают в компании. Национальный оператор лотереи является членом Всемирной и Европейской ассоциаций лотерей (WLA, ELA), что подтверждает его соответствие международным стандартам.

Ежегодно деятельность оператора проверяет одна из крупнейших аудиторских компаний в мире PricewaterhouseCoopers, а результаты проверок находятся в открытом доступе на сайте депозитария Министерства финансов РК. Это говорит о том, что компания открыта и ничего не скрывает от общественности.

"Сәтті Жұлдыз" активно сотрудничает с государственными органами, включая Агентство по защите и развитию конкуренции и Комитет государственных доходов РК. В профильном министерстве в этом году был создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи. Госорган получил ряд полномочий, усиливающих контроль за оператором лотереи.

Социальная ответственность: вклад в общество

Также оператор является спонсором многих спортивных и социальных проектов, на которые было направлено более 1,2 млрд тенге.

Фото: АО "Сәтті Жұлдыз"

Многократный рекордсмен мира, казахстанский силач Сергей Цырульников отметил, что национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" вносит неоценимый вклад в развитие молодежи. В частности, палуан рассказал про проект "100 аулов".

"С компанией сотрудничаем третий год, за это время обеспечили инвентарем более 30 тысяч сельских детей, охватили 130 школ. В рамках проекта провели мастер-классы, открытые тренировки, со школьниками встретились известные спортсмены", – рассказал Сергей Цырульников.

Фото: АО "Сәтті Жұлдыз"

Одним из наиболее значимых проектов компании стал "Сұлу – территория счастливого детства". Этот проект направлен на популяризацию эстетической групповой гимнастики среди детей из регионов Казахстана. Благодаря спонсорской поддержке "Сәтті Жұлдыз" более 400 детей из шести областей получили возможность заниматься спортом бесплатно.

Фото: АО "Сәтті Жұлдыз"

В октябре 2024 в Астане в рамках чемпионата Республики Казахстан прошел республиканский чемпионат "Сұлу – территория счастливого детства". В соревнованиях приняли участие 134 девочки из 6 областей. По итогам соревнований команды, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены медалями и дипломами. Всем участникам соревнований были вручены мягкие игрушки в форме бабочки Сұлу – талисмана и символа Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики.

Фото: АО "Сәтті Жұлдыз"

Итоги 2024 года для национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" демонстрируют ее важную роль не только в индустрии развлечений, но и в развитии общества. Миллионы тенге были направлены на поддержку социально значимых проектов, что укрепило доверие к компании. Оператор продолжает вносить вклад в развитие отечественного спорта, поддерживая молодежные инициативы и раскрывая потенциал новых поколений. Прозрачность и социальная ответственность остаются главными приоритетами "Сәтті Жұлдыз".

