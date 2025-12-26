Генпрокуратура усиливает надзор за соблюдением прав инвесторов в Казахстане
В ведомстве напомнили, что 17 декабря указом президента Касым-Жомарта Токаева создан Комитет по защите прав инвесторов.
В целях повышения уровня защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального прокурора. В регионах начнут работать инвестиционные прокуроры.
К основным задачам нового Комитета отнесены:
- высший надзор в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;
- защита, пресечение и предупреждение нарушений прав инвесторов;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав инвесторов, а также их последствий;
- руководство и межотраслевая координация в этой сфере;
- досудебное урегулирование споров с участием инвесторов;
- вынесение обязательных к исполнению предписаний и указаний;
- координация и осуществление международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав инвесторов и др.
Выступая на совещании, Генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул:
"Надзорные меры должны носить адресный и превентивный характер. Наша задача – не наказывать постфактум, а своевременно останавливать незаконные решения и восстанавливать справедливость".
Также отмечено, что Генеральной прокуратурой реализуется комплекс мер по усилению защиты прав инвесторов и формированию благоприятного инвестиционного климата в рамках поручений главы государства.
Фото: gov.kz
Кроме того, внедрен механизм "прокурорского фильтра", предусматривающий обязательное согласование с прокурором решений государственных органов, затрагивающих права инвесторов. С момента его введения прокурорами отказано в согласовании 1100 решений, пресечены 400 проверок, 480 административных производств и 210 иных ограничительных мер.
Это позволило сократить количество гражданских споров на 32%, а обращений инвесторов в суды – на 33%.
Далее отмечено, что совместно с Министерством иностранных дел реализуется механизм "Зеленый коридор", ориентированный на поддержку крупных международных и высокотехнологичных инвесторов. В него включены 137 инвестиционных проектов, для которых сокращены сроки оказания 16 государственных услуг до 5 рабочих дней. Ведется работа по дальнейшему расширению данного механизма.
"В настоящее время прокурорами сопровождаются 1790 инвестиционных проектов общей стоимостью 76 трлн тенге. Реальная правовая помощь оказана порядка 2 тыс. инвесторов, реализующим проекты на сумму 23 трлн тенге. Мерами прокурорского надзора разрешены 145 проблемных вопросов бизнесменов, связанных с административными барьерами и волокитой".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
По результатам надзорной деятельности привлечены к ответственности 326 должностных лиц за волокиту и препятствия по отношению к обращениям инвесторов.
По итогам совещания акцентировано внимание на необходимость четкого взаимодействия и распределения зон ответственности между заинтересованными государственными органами в сфере защиты инвестиций.
Отмечено, что конечной целью принимаемых мер является выполнение задач, поставленных главой государства, обеспечение роста производств и укрепление доверия инвесторов к Казахстану.