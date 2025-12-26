Генпрокуратура усиливает надзор за соблюдением прав инвесторов в Казахстане

В Генеральной прокуратуре прошло совещание с участием представителей Комитета по инвестициям и национальной компании Kazakh Invest, в ходе которого рассмотрены вопросы усиления защиты прав инвесторов и повышения эффективности сопровождения инвестиционных проектов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 17 декабря указом президента Касым-Жомарта Токаева создан Комитет по защите прав инвесторов.

В целях повышения уровня защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального прокурора. В регионах начнут работать инвестиционные прокуроры.

К основным задачам нового Комитета отнесены:

высший надзор в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;

защита, пресечение и предупреждение нарушений прав инвесторов;

выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав инвесторов, а также их последствий;

руководство и межотраслевая координация в этой сфере;

досудебное урегулирование споров с участием инвесторов;

вынесение обязательных к исполнению предписаний и указаний;

координация и осуществление международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав инвесторов и др.

Выступая на совещании, Генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул:

"Надзорные меры должны носить адресный и превентивный характер. Наша задача – не наказывать постфактум, а своевременно останавливать незаконные решения и восстанавливать справедливость".

Также отмечено, что Генеральной прокуратурой реализуется комплекс мер по усилению защиты прав инвесторов и формированию благоприятного инвестиционного климата в рамках поручений главы государства.

Фото: gov.kz

Кроме того, внедрен механизм "прокурорского фильтра", предусматривающий обязательное согласование с прокурором решений государственных органов, затрагивающих права инвесторов. С момента его введения прокурорами отказано в согласовании 1100 решений, пресечены 400 проверок, 480 административных производств и 210 иных ограничительных мер.

Это позволило сократить количество гражданских споров на 32%, а обращений инвесторов в суды – на 33%.

Далее отмечено, что совместно с Министерством иностранных дел реализуется механизм "Зеленый коридор", ориентированный на поддержку крупных международных и высокотехнологичных инвесторов. В него включены 137 инвестиционных проектов, для которых сокращены сроки оказания 16 государственных услуг до 5 рабочих дней. Ведется работа по дальнейшему расширению данного механизма.

"В настоящее время прокурорами сопровождаются 1790 инвестиционных проектов общей стоимостью 76 трлн тенге. Реальная правовая помощь оказана порядка 2 тыс. инвесторов, реализующим проекты на сумму 23 трлн тенге. Мерами прокурорского надзора разрешены 145 проблемных вопросов бизнесменов, связанных с административными барьерами и волокитой". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По результатам надзорной деятельности привлечены к ответственности 326 должностных лиц за волокиту и препятствия по отношению к обращениям инвесторов.

По итогам совещания акцентировано внимание на необходимость четкого взаимодействия и распределения зон ответственности между заинтересованными государственными органами в сфере защиты инвестиций.

Отмечено, что конечной целью принимаемых мер является выполнение задач, поставленных главой государства, обеспечение роста производств и укрепление доверия инвесторов к Казахстану.