Вложения на 74 трлн тенге: о защите инвесторов высказались в Генпрокуратуре

24 июня 2025 года в Генеральной прокуратуре рассказали о мерах, принимаемых для защиты инвесторов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, по поручению главы государства органами прокуратуры проводится последовательная работа по сопровождению значимых инвестиционных проектов.

"Сегодня в зоне внимания прокуроров 1130 таких проектов на сумму 64 трлн тенге. С апреля 2023 года прокуроры успешно разрешили 800 проблемных кейсов и оказали реальную помощь 1350 инвесторам, в том числе иностранным (Франция, Турция, Китай, Сингапур и др.). Объем их инвестиций составляет свыше 10 трлн тенге", – сказано в сообщении.

Одновременно по ключевым решениям госорганов в отношении инвесторов был внедрен "прокурорский фильтр".

Это означает, что госорган без согласия с прокурором не вправе проверить инвестора, привлечь к административной ответственности, вносить иски, приостанавливать его деятельность, отзывать лицензию, расторгнуть контракт и налагать иные ограничения.





"Здесь очень важно, что при согласовании прокурором учитывается не только "буква закона", но и важность разумного подхода и здравого смысла. "Прокурорский фильтр" обеспечил прозрачность решений должностных лиц и при поддержке главы государства, депутатов Парламента в текущем году закреплен в законах. Прокуроры уже отказали в согласовании более 880 решений, пресекли 360 неправомерных проверок, 330 административных производств в отношении инвесторов и порядка 200 запретительно-ограничительных мер", – перечислили в Генпрокуратуре.

За нарушение прав инвесторов наказано 225 должностных лиц. В целом меры по защите инвесторов дали ощутимый эффект.

Количество рассмотренных исков госорганов к инвесторам уменьшилось более чем на четверть. Почти вдвое снизилось число возбужденных дел об административных правонарушениях и уголовных дел.

"Прокуроры нацелены на улучшение инвестиционной привлекательности страны, обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов. Работа продолжается и находится на особом контроле", – заключили в надзорном органе.

Сегодня, 24 июня, президент Казахстана провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, на котором перечислил наиболее перспективные направления взаимодействия с инвесторами.