Туркестанский хлопок под защитой ИИ: в регионе запустили три мощных завода

В Туркестанской области дан старт масштабному и стратегическому проекту, направленному на формирование новой эры в хлопководстве, сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта многофункционального "Туркестанского хлопчатобумажного агропромышленного комплекса" в Отырарском районе запущены крупнейший в стране современный хлопкоперерабатывающий завод, и предприятие, способное обеспечить современными системами капельного орошения 50 тысяч гектаров посевных площадей и производить 800 млн метров оросительной ленты в год.

Также введена в эксплуатацию центральная станция управления на основе искусственного интеллекта, которая объединяет работу этих предприятий и осуществляет управление и контроль. Механизированная станция была специально заказана из-за рубежа для этого крупного проекта. Орошение полей, регулирование и контроль над 30 тыс. га посевных площадей через один центр будут осуществляться посредством автоматизированной системы. Это реальный результат реализации поручений главы государства в регионе.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Создаваемый хлопчатобумажный кластер, не имеющий аналогов на территории Центральной Азии, радикально модернизирует агропромышленную отрасль. Это историческая инициатива включает в себя полный производственный цикл – от выращивания хлопка до прядения, ткачества, шитья и производства готовой текстильной продукции, что дает новый импульс экономике региона. Данный проект не только внесет системные изменения в хлопчатобумажную агропромышленную отрасль, но и избавит от сырьевой направленности и создаст основу для перехода на производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Благодаря этому в Туркестанской области формируется целая хлопко-текстильная экосистема.

В рамках проекта, направленного на реализацию поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по оперативному внедрению передовых водосберегающих технологий, в результате применения систем капельного орошения потери воды сократились в два раза, а урожайность сельскохозяйственных культур увеличилась в три раза. Благодаря инновационным технологиям в среднем с каждого гектара выходит 50-60 центнеров хлопковой продукции. Это эффективное решение направлено на устойчивое развитие сельского хозяйства в условиях климатических изменений. Данная инициатива отражает реальную реализацию поручений Главы государства по модернизации экономики через диверсификацию экономики, глубокую переработку сырья, развитие реального сектора и массовую цифровизацию на региональном уровне.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

За счет формирования полного производственного цикла в хлопковой отрасли вырастет экспортный потенциал региона и появятся тысячи рабочих мест. Стратегический проект даст толчок развитию экономики не только Туркестанской области, но и страны в целом.

На церемонии запуска проекта аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров особо отметил важность этой инициативы.

"Сегодня исторический момент. Во исполнение поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе реализуются масштабные проекты. "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" – одна из крупнейших таких инициатив. Туркестанская область – единственный регион в Казахстане, где выращивают хлопок. Наша главная цель – глубокая переработка хлопка не только в качестве сырья, но и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Открытие уникального проекта является важным шагом, который повысит агропромышленный потенциал Туркестанской области и выведет сельскохозяйственную отрасль на новый уровень. Запуск нового комплекса с использованием современных технологий выведет хлопководство на новый уровень. Совместно с китайскими партнерами на площади около 30 тысяч гектаров был посеян хлопок методом капельного орошения, благодаря чему достигнута высокая урожайность. Два хлопкоперерабатывающих завода стоимостью 21,1 миллиарда тенге позволят перерабатывать 180 тысяч тонн хлопка-сырца в год. Это реальный результат, направленный на повышение благосостояния не только населения района, но и всего региона". Нуралхан Кушеров

В рамках масштабного проекта по формированию хлопко-текстильного кластера в области будут запущены 10 заводов, из них 4 – по переработке хлопка вблизи посевных площадей, 2 – по производству систем капельного орошения с применением современных водосберегающих технологий, и 4 текстильных завода, включая швейную и красочно-отделочную фабрики. Общая сумма инвестиций превышает 200 млрд тенге. Будет создано более 4 тысяч рабочих мест. В специальном городке созданы все условия для рабочих.

Для обеспечения потребностей кластера запущен завод по производству труб из ПВХ, строятся текстильные фабрики.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

25 декабря в специальной экономической зоне "TURAN" города Туркестана был открыт крупный комплекс по производству текстильных изделий полного цикла – началась новая эра текстильной промышленности. Предприятие способно ежегодно производить 11,4 тыс. тонн пряжи, 47,3 млн квадратных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял.

Эти масштабные проекты, реализуемые в Туркестанской области, поднимут агропромышленный потенциал региона на новый уровень и заложат основу для устойчивого роста экономики. Туркестан теперь позиционируется не только как регион с глубокой историей и высокой духовностью, но и как экономический центр с развитым производством, основанный на инновациях.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ближайшие пять лет в регионе будет сформирована система предприятий с полным циклом – от выращивания хлопка до выпуска готовой одежды, и Туркестанская область превратится в ведущий хлопко-текстильный центр в Центральной Азии.