В Туркестанской области будет развиваться строительство современных капсульных домов

В Туркестанской области начата реализация нового уникального инвестиционного проекта, направленного на развитие туризма и жилищной инфраструктуры.

Установлено взаимовыгодное партнерство между акиматом области и одной из крупнейших производственных компаний КНР – Shandong Kamoya Smart Culture and Tourism Technology Co., Ltd.

Делегация Туркестанской области во главе с акимом Нуралханом Кушеровым посетила город Линьи (КНР), где ознакомилась с работой завода Shandong Kamoya, его производственными мощностями и инновационными решениями. В настоящее время завод выпускает капсульные дома под брендом KHAN TAU. Теперь эти технологии будут применяться и в Туркестане.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В результате переговоров, начавшихся в декабре прошлого года в ходе официального визита делегации Туркестанской области в Китай, стороны договорились о совместной организации производства. В январе 2025 года китайские партнеры прибыли в регион для оценки инвестиционного потенциала. На сегодня между ТОО "BNK GROUP LTD" и Shandong Kamoya Smart Culture and Tourism Technology Co., Ltd. подписано соглашение о сборке и производстве капсульных домов в Туркестане. Первые дома уже готовы и в скором времени будут направлены в зону отдыха KHAN TAU.

Капсульный дом – это модульная конструкция нового поколения. "Космическая капсула Camoya" от компании Shandong Kamoya разработана как современное решение для глэмпинга, кемпингов и гостиниц высокого уровня. Она объединяет функции кемпера, мини-гостиницы и модульного жилья. Для установки таких домов не требуется оформление земельного участка, а строительство основано на принципах экологичности и энергоэффективности.

Внутреннее оснащение капсулы включает панорамные окна, спальную и жилую зоны, полноценную кухню и санитарный узел. Также предусмотрены система "умный дом", кондиционер, мультимедийное оборудование и другие удобства. Эти сооружения могут использоваться как туристические комплексы, глэмпинги, модульные офисы, мобильные дома, выставочные павильоны, полевые лаборатории и гостиницы. Срок службы – до 50 лет.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Подобные технологии играют важную роль в обновлении туристической и жилищной инфраструктуры Туркестанской области. Мы готовы совместно с вами реализовать конкретные проекты. Это позволит повысить производственный, туристический и инфраструктурный потенциал региона", – отметил аким области Нуралхан Кушеров.

В конце встречи представители делегации поблагодарили руководство компании за теплый прием и предоставленную возможность обмена опытом.

Шаньдун – исторически значимый и экономически мощный регион на северо-востоке Китая. Согласно данным за 2023 год, валовой региональный продукт (ВРП) области превысил 9 трлн юаней (1,3 трлн долларов), выведя регион в тройку лидеров по стране. Это свидетельствует о стремительном развитии Шаньдуна в сферах науки, экспорта, производства и транспортной инфраструктуры.