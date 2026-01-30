#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
События

В Шымкенте начато строительство двух крупных социальных объектов

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 18:45 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В городе Шымкенте дан старт реализации двух значимых социальных проектов, направленных на развитие системы здравоохранения и формирование инклюзивной городской среды, сообщает Zakon.kz.

В церемониях закладки капсул на местах строительства нового перинатального центра и специализированного спортивного комплекса принял участие аким города Шымкента.

В микрорайоне "Ақжайық" начато строительство городского перинатального центра № 2 на 200 коек. Реализация проекта обусловлена устойчивым демографическим ростом: Шымкент на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции в стране по уровню рождаемости. За последние три года численность детского населения увеличилась на 10% и достигла порядка 500 тыс. человек, при этом общее население города превысило 1,29 млн человек.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Новый перинатальный центр III уровня будет соответствовать международным стандартам оказания медицинской помощи. Его ввод в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на действующие учреждения родовспоможения, которые в настоящее время функционируют с превышением нормативной мощности – средняя занятость коек составляет более 106%.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил, что строительство современного перинатального центра является важной инвестицией в здоровье будущих поколений и позволит создать комфортные и безопасные условия для матерей, а также обеспечить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Одновременно начата реализация проекта по строительству паралимпийского и сурдлимпийского спортивного комплекса общей площадью более 16,8 тыс. кв. м. Объект станет одним из ключевых центров адаптивного спорта в регионе. Проектом предусмотрено возведение футбольного поля, двух универсальных спортивных залов, специализированных залов для единоборств, танцев, армрестлинга и пауэрлифтинга, плавательного бассейна, а также обустройство workout-зон, беговых и велосипедных дорожек.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Реализация указанных проектов осуществляется в рамках поручений главы государства и направлена на укрепление системы охраны материнства и детства, развитие инклюзивного общества и популяризацию здорового образа жизни. С учетом прогнозируемого роста численности населения Шымкента до 1,85 млн человек к 2035 году, создание данных объектов закладывает прочную основу для устойчивого социально-экономического развития города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы завершено строительство двух важных социальных объектов-долгостроев
15:43, 26 сентября 2024
В Алматы завершено строительство двух важных социальных объектов-долгостроев
Ермек Кошербаев посетил социальные объекты Шымкента
20:55, 24 сентября 2025
Ермек Кошербаев посетил социальные объекты Шымкента
В Алматы ко Дню Республики завершается реализация более 60 социально значимых проектов
18:43, 23 октября 2025
В Алматы ко Дню Республики завершается реализация более 60 социально значимых проектов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Громкой сенсацией обернулась битва за финал Australian Open-2026
19:32, Сегодня
Громкой сенсацией обернулась битва за финал Australian Open-2026
Шесть голов решили судьбу матча Узбекистана на Кубке Азии-2026 по футзалу
19:05, Сегодня
Шесть голов решили судьбу матча Узбекистана на Кубке Азии-2026 по футзалу
Энтони Джошуа впервые после трагического ДТП обратился к фанатам
18:34, Сегодня
Энтони Джошуа впервые после трагического ДТП обратился к фанатам
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
18:17, Сегодня
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: