В Шымкенте начато строительство двух крупных социальных объектов

В городе Шымкенте дан старт реализации двух значимых социальных проектов, направленных на развитие системы здравоохранения и формирование инклюзивной городской среды, сообщает Zakon.kz.

В церемониях закладки капсул на местах строительства нового перинатального центра и специализированного спортивного комплекса принял участие аким города Шымкента.

В микрорайоне "Ақжайық" начато строительство городского перинатального центра № 2 на 200 коек. Реализация проекта обусловлена устойчивым демографическим ростом: Шымкент на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции в стране по уровню рождаемости. За последние три года численность детского населения увеличилась на 10% и достигла порядка 500 тыс. человек, при этом общее население города превысило 1,29 млн человек.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Новый перинатальный центр III уровня будет соответствовать международным стандартам оказания медицинской помощи. Его ввод в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на действующие учреждения родовспоможения, которые в настоящее время функционируют с превышением нормативной мощности – средняя занятость коек составляет более 106%.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил, что строительство современного перинатального центра является важной инвестицией в здоровье будущих поколений и позволит создать комфортные и безопасные условия для матерей, а также обеспечить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Одновременно начата реализация проекта по строительству паралимпийского и сурдлимпийского спортивного комплекса общей площадью более 16,8 тыс. кв. м. Объект станет одним из ключевых центров адаптивного спорта в регионе. Проектом предусмотрено возведение футбольного поля, двух универсальных спортивных залов, специализированных залов для единоборств, танцев, армрестлинга и пауэрлифтинга, плавательного бассейна, а также обустройство workout-зон, беговых и велосипедных дорожек.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Реализация указанных проектов осуществляется в рамках поручений главы государства и направлена на укрепление системы охраны материнства и детства, развитие инклюзивного общества и популяризацию здорового образа жизни. С учетом прогнозируемого роста численности населения Шымкента до 1,85 млн человек к 2035 году, создание данных объектов закладывает прочную основу для устойчивого социально-экономического развития города.