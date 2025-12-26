#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
События

В Риддере завершено строительство многопрофильного больничного комплекса

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30 Фото: пресс-центр ВКО
По поручению главы государства, в городе Риддере Восточно-Казахстанской области завершилось возведение современного многопрофильного больничного комплекса. Сегодня его посетили аким региона Нурымбет Сактаганов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Новый медицинский комплекс включает стационар на 200 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Общая стоимость проекта составила 34,8 млрд тенге. Подрядной организацией выступило ТОО "Элхон". Проект принят в эксплуатацию.

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30

Фото: пресс-центр ВКО

Аким ВКО отметил: "Ранее основные корпуса больницы, включая педиатрическое отделение, были построены более 80 лет назад. Теперь обновленный комплекс станет современным многопрофильным медицинским учреждением. Здесь будут обслуживаться не только жители Риддера, но и население близлежащих населенных пунктов".

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30

Фото: пресс-центр ВКО

Строительство больничного комплекса стало возможным за счет средств в рамках Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30

Фото: пресс-центр ВКО

Трехэтажное здание общей площадью более 40 тысяч квадратных метров полностью оснащено необходимым медицинским оборудованием.

В структуре комплекса предусмотрено оказание специализированнойврачебной помощи в условиях круглосуточного стационара, дневного пребывания, паллиативной помощи, а также консультативно-диагностической и первичной медико-санитарной помощи.

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30

Фото: пресс-центр ВКО

В настоящее время завершаются процедуры оформления сообветствующей документациии, после чего больничный комплекс начнет прием пациентов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
