В Риддере завершено строительство многопрофильного больничного комплекса
Новый медицинский комплекс включает стационар на 200 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Общая стоимость проекта составила 34,8 млрд тенге. Подрядной организацией выступило ТОО "Элхон". Проект принят в эксплуатацию.
Фото: пресс-центр ВКО
Аким ВКО отметил: "Ранее основные корпуса больницы, включая педиатрическое отделение, были построены более 80 лет назад. Теперь обновленный комплекс станет современным многопрофильным медицинским учреждением. Здесь будут обслуживаться не только жители Риддера, но и население близлежащих населенных пунктов".
Строительство больничного комплекса стало возможным за счет средств в рамках Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
В настоящее время завершаются процедуры оформления сообветствующей документациии, после чего больничный комплекс начнет прием пациентов.