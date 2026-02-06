#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
События

В Сарыагаше начато строительство современной многопрофильной больницы на 300 коек

Туркестан , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 19:20 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял участие в церемонии закладки фундамента современной многопрофильной больницы на 300 коек в городе Сарыагаше.

Этот стратегически важный социальный объект возводится в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе его рабочего визита в регион. Новый медицинский комплекс призван поднять систему здравоохранения области на качественно новый уровень, обеспечив население доступными и высокотехнологичными услугами.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Строительство данной больницы станет ключевым шагом в развитии социальной инфраструктуры южных районов. Учреждение будет обслуживать жителей не только Сарыагаша, но и соседних районов – Келесского, Мактааральского, Жетысайского, Казыгуртского и Шардаринского, где в общей сложности проживает более 1 млн человек. Проект также позволит создать новые рабочие места и привлечь в регион квалифицированные медицинские кадры.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Сегодня мы закладываем фундамент объекта, который станет новой вехой в здравоохранении региона. Этот проект реализуется по прямому поручению президента страны. Здоровое поколение – главное богатство государства, поэтому данная больница – это не просто здание, а надежда тысяч людей на качественную помощь и благополучие сотен семей. Мы приложим все усилия, чтобы строительство было завершено качественно и в срок", – отметил Н. Кушеров.

Больница рассчитана на 300 койко-мест и будет включать в себя три основных блока: хирургический блок (50 коек) – отделения нейрохирургии, офтальмологии, ЛОР и травматологии; терапевтический блок (100 коек) – отделения неврологии, инсультный центр, кардиология и интервенционная кардиология; перинатальный блок (150 коек) – современный уход за матерью и ребенком, отделение патологии беременных.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Территория новой больницы займет 10,4 га. Общая площадь трехэтажного здания – более 70 000 квадратных метров. Стоимость проекта – 74,5 млрд тенге. Завершить строительство планируется в декабре 2027 года. Подрядчик – ТОО "ASPAN HOLDINGS", технический надзор – ТОО "Строй-Проф", авторский надзор – ТОО "Engineering center ltd".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается масштабная работа по улучшению здоровья населения. В частности, начато строительство перинатального центра на 200 мест в селе Темирлан Ордабасинского района. Центр "Ана мен бала", строящийся в городе Туркестан за счет спонсоров, будет запущен в следующем году.

В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию около 40 медицинских объектов, шесть из которых открылись в Сарыагашском районе. Особое внимание уделяется сельским территориям, где строятся фельдшерско-акушерские пункты для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Новый спортивно-оздоровительный центр открыли в Туркестане
13:43, 09 августа 2025
Новый спортивно-оздоровительный центр открыли в Туркестане
В Семее началось строительство индустриального парка по производству чипов и электронных устройств
16:19, 02 июня 2025
В Семее началось строительство индустриального парка по производству чипов и электронных устройств
В Риддере завершено строительство многопрофильного больничного комплекса
16:30, 26 декабря 2025
В Риддере завершено строительство многопрофильного больничного комплекса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: