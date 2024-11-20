Более 28 млрд тенге потратят на завершение строительства больничного комплекса в Риддере

Правительством принято решение о выделении средств на завершение строительства больничного комплекса, начатого в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

По поручению главы государства за счет средств, возвращенных в рамках Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", выделено 28,2 млрд тенге на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену в городе Риддер, передает пресс-служба правительства.

Общая стоимость проекта – 34,8 млрд тенге. На сегодня освоено 6,6 млрд тенге, в том числе два млрд тенге выделены из республиканского бюджета, 4,6 млрд тенге – из местного.

"Оставшиеся средства будут выделены из Специального государственного фонда", – говорится в сообщении.

Открытие больничного комплекса имеет важное значение для моногорода с высокой демографической нагрузкой. Население Риддера составляет 55 тыс. человек, из них 22,7% – старше 60 лет. Корпуса единственного больничного комплекса, расположенного в 12 зданиях в разных частях города, построены более 80 лет назад. Объекты устарели и не соответствуют современным требованиям. Кроме того, для оказания экстренной медицинской помощи населению необходимо дополнительно открыть кардиологические, инсультные, травматологические и ожоговые койки.

Днями ранее правительство приняло решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в городе Актобе.