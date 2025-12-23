Назначен первый вице-министр ИИ и цифрового развития Казахстана

Ростислав Коняшкин назначен первым вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 декабря 2025 года, проинформировала пресс-служба правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен на должность первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития".

Ростислав Коняшкин родился 4 сентября 1989 года в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации. В 2011-2012 годы был консультантом проекта предприятия АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "Казтрансгаз" ТОО "ERP-Service "KazTransCom", в 2012-2014 – работал на различных позициях в АО "Astana Innovations", в 2014-2015 – главным менеджером, проектным менеджером Центра развития электронного обучения АО "Информационно-аналитический центр", в 2016 – главным специалистом Департамента методологии оказания государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Также занимал такие должности, как менеджер по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу" (2016-2017), проектный менеджер по направлению "Офис проектных менеджеров, ИТ" центрального аппарата АО "Транстелеком" (2017-2019), руководитель проектного офиса ТОО "Tengri Lab" (2019-2020), заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК (2020-2021), председатель правления АО "Национальные информационные технологии" (2021-2024), вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК (2024-2025).

До нового назначения, с октября 2025 года по настоящее время, работал вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

29 сентября 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев получил новую должность. Указом главы государства он был назначен заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.