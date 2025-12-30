#Казахстан в сравнении
События

Вынесен приговор женщине, подравшейся со стюардессами на рейсе Астана – Новосибирск

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:47 Фото: Zakon.kz
В Астане осудили женщину, напавшую на бортпроводников в самолете Астана – Новосибирск, сообщает Zakon.kz.

Обвиняемой вменяли хулиганство.

"Судом установлено, что подсудимая на борту воздушного судна, проявляя недовольство обслуживанием бортпроводников, применила к ним насилие, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья и не причинившее вреда здоровью", – сообщили в уголовном суде 30 декабря 2025 года.

Прокурор просил назначить подсудимой 3 года лишения свободы.

Подсудимая вину признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.

Также осужденной назначили принудительные меры медицинского характера в виде лечения от наркомании в организациях здравоохранения по месту жительства.

С подсудимой в пользу каждой потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Пассажирка в состоянии алкогольного опьянения напала на бортпроводниц из-за отказа продать ей дополнительную порцию алкоголя.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
