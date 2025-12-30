Вынесен приговор женщине, подравшейся со стюардессами на рейсе Астана – Новосибирск
В Астане осудили женщину, напавшую на бортпроводников в самолете Астана – Новосибирск, сообщает Zakon.kz.
Обвиняемой вменяли хулиганство.
"Судом установлено, что подсудимая на борту воздушного судна, проявляя недовольство обслуживанием бортпроводников, применила к ним насилие, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья и не причинившее вреда здоровью", – сообщили в уголовном суде 30 декабря 2025 года.
Прокурор просил назначить подсудимой 3 года лишения свободы.
Подсудимая вину признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.
Также осужденной назначили принудительные меры медицинского характера в виде лечения от наркомании в организациях здравоохранения по месту жительства.
С подсудимой в пользу каждой потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Инцидент произошел в октябре 2025 года. Пассажирка в состоянии алкогольного опьянения напала на бортпроводниц из-за отказа продать ей дополнительную порцию алкоголя.
