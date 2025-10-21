Пьяная пассажирка атаковала бортпроводников во время полета из Астаны в Новосибирск
По данным авиакомпании Qazaq Air, пассажир потребовала продать ей дополнительную порцию алкогольного напитка, но получив отказ, напала на сотрудницу перевозчика.
Уже после прилета в аэропорт Новосибирска женщину передали в правоохранительные органы.
Стоит отметить, что согласно закону "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности гражданской авиации", пассажиры, нарушающие правила поведения на борту и создающие угрозу безопасности полета, могут быть включены в реестр лиц авиакомпании, которым ограничена воздушная перевозка.
Также за нападение на экипаж либо иные действия, создающие угрозу безопасности полета, предусмотрена административная и уголовная ответственность – вплоть до ограничения свободы.
29 сентября мы рассказывали о другом аналогичном случае. Тогда во время рейса из Алматы в Атырау известный певец Бейбит Корган, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, громко выражался нецензурной бранью и игнорировал законные требования экипажа.