Пьяная пассажирка атаковала бортпроводников во время полета из Астаны в Новосибирск

20 октября 2025 года на борту самолета, выполнявшем рейс из Астаны в Новосибирск, произошел неприятный инцидент. Пассажирка в состоянии алкогольного опьянения напала на бортпроводницу, сообщает Zakon.kz.

По данным авиакомпании Qazaq Air, пассажир потребовала продать ей дополнительную порцию алкогольного напитка, но получив отказ, напала на сотрудницу перевозчика.

Уже после прилета в аэропорт Новосибирска женщину передали в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что согласно закону "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности гражданской авиации", пассажиры, нарушающие правила поведения на борту и создающие угрозу безопасности полета, могут быть включены в реестр лиц авиакомпании, которым ограничена воздушная перевозка.

Также за нападение на экипаж либо иные действия, создающие угрозу безопасности полета, предусмотрена административная и уголовная ответственность – вплоть до ограничения свободы.

29 сентября мы рассказывали о другом аналогичном случае. Тогда во время рейса из Алматы в Атырау известный певец Бейбит Корган, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, громко выражался нецензурной бранью и игнорировал законные требования экипажа.