Врач спасла пассажирку на борту рейса Актау – Астана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Во время рейса из Актау в Астану у одной из пассажирок начался эпилептический приступ. Врач-резидент столичного медицинского университета Жулдыз Абдикан, находившаяся на борту, сразу откликнулась на просьбу бортпроводников о помощи, сообщает Zakon.kz.

Жулдыз осмотрела пассажирку, пишет Lada.kz, проверила давление и пульс, после чего приступила к оказанию срочной медицинской помощи. "Я уложила ее на бок, расстегнула одежду и обеспечила подачу кислорода.После приземления пациентку встретила бригада скорой помощи", – рассказала Жулдыз Абдикан. За оперативные действия Жулдыз получила благодарственное письмо от главного исполнительного директора Air Astana Питера Фостера. Ранее сообщалось, что в самолете Qazaq Air, направлявшемся из Кызылорды в Астану, один из пассажиров внезапно потерял сознание, у него остановилось сердце и дыхание. На помощь подоспел молодой человек.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: