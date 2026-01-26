#Казахстан в сравнении
Врач спасла пассажирку на борту рейса Актау – Астана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Во время рейса из Актау в Астану у одной из пассажирок начался эпилептический приступ. Врач-резидент столичного медицинского университета Жулдыз Абдикан, находившаяся на борту, сразу откликнулась на просьбу бортпроводников о помощи, сообщает Zakon.kz.

Жулдыз осмотрела пассажирку, пишет Lada.kz, проверила давление и пульс, после чего приступила к оказанию срочной медицинской помощи.

"Я уложила ее на бок, расстегнула одежду и обеспечила подачу кислорода.После приземления пациентку встретила бригада скорой помощи", – рассказала Жулдыз Абдикан.

За оперативные действия Жулдыз получила благодарственное письмо от главного исполнительного директора Air Astana Питера Фостера.

Ранее сообщалось, что в самолете Qazaq Air, направлявшемся из Кызылорды в Астану, один из пассажиров внезапно потерял сознание, у него остановилось сердце и дыхание. На помощь подоспел молодой человек.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Студентка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Шымкента в Астану
23:26, 04 марта 2025
Студентка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Шымкента в Астану
В аэропорту Актау предупредили о задержке рейсов
13:26, 03 ноября 2024
В аэропорту Актау предупредили о задержке рейсов
Экстренный случай произошел в самолете рейса Ташкент – Астана
16:35, 30 декабря 2024
Экстренный случай произошел в самолете рейса Ташкент – Астана
