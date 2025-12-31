#Казахстан в сравнении
События

Кто из мировых лидеров поздравил Касым-Жомарта Токаева с Новым годом

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 16:21 Фото: akorda.kz
В Акорде рассказали, от кого Касым-Жомарт Токаев получил телеграммы по случаю Нового года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, на имя президента поступают поздравления от лидеров зарубежных государств и руководителей международных организаций.

Так, главу государства поздравили: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Марокко Мохаммед VI, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, король Испании Фелипе VI, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Венгрии Тамаш Шуйок, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Албании Байрам Бегай, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Республики Корея Ли Чже Мён, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Руанды Поль Кагаме, Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также другие руководители ряда международных и региональных организаций, бывшие главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, руководители крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.

Сегодня, 31 декабря 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев направил обращение к главам государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по случаю начала председательства Казахстана в организации.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
