С чем Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября 2023 года направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте Акорды, глава государства поздравил президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с Днем независимости.

"В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами", – говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев убежден, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.