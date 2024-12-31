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События

Кто уже поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим Новым годом

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 16:01 Фото: akorda.kz
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления с наступающим Новым 2025 годом от глав зарубежных государств и международных организаций. Об этом 31 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе нашего главы государства, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарта Токаева поздравили:

  • президент России Владимир Путин,
  • председатель КНР Си Цзиньпин,
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
  • председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • президент Армении Ваагн Хачатурян,
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян,
  • президент Беларуси Александр Лукашенко,
  • президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян,
  • вице-президент, премьер-министр ОАЭ,
  • правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум,
  • президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер,
  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
  • президент Польши Анджей Дуда,
  • президент Украины Владимир Зеленский,
  • премьер-министр Японии Шигеру Ишиба,
  • король Иордании Абдалла II,
  • король Норвегии Харальд V,
  • президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси,
  • премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг,
  • президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
  • президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало,
  • президент Сенегала Бассиру Диомай Фай,
  • президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара,
  • президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада,
  • генеральный секретарь ШОС Чжан Мин,
  • генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,
  • генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан,
  • генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле,
  • генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев,
  • генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Вместе с тем президента Казахстана с наступающим Новым 2025 годом поздравили главный исполнительный директор компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.

"Поздравительные телеграммы продолжают поступать", – заключили в пресс-службе нашего главы государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2024 году. А советник – пресс-секретарь президента РК Берик Уали рассказал, как глава государства планирует встретить Новый 2025 год.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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