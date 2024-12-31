Кто уже поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим Новым годом
Фото: akorda.kz
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления с наступающим Новым 2025 годом от глав зарубежных государств и международных организаций. Об этом 31 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе нашего главы государства, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется в Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарта Токаева поздравили:
- президент России Владимир Путин,
- председатель КНР Си Цзиньпин,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
- председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- президент Армении Ваагн Хачатурян,
- премьер-министр Армении Никол Пашинян,
- президент Беларуси Александр Лукашенко,
- президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян,
- вице-президент, премьер-министр ОАЭ,
- правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум,
- президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер,
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
- президент Польши Анджей Дуда,
- президент Украины Владимир Зеленский,
- премьер-министр Японии Шигеру Ишиба,
- король Иордании Абдалла II,
- король Норвегии Харальд V,
- президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси,
- премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг,
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
- президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало,
- президент Сенегала Бассиру Диомай Фай,
- президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара,
- президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада,
- генеральный секретарь ШОС Чжан Мин,
- генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,
- генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан,
- генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле,
- генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев,
- генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Вместе с тем президента Казахстана с наступающим Новым 2025 годом поздравили главный исполнительный директор компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.
"Поздравительные телеграммы продолжают поступать", – заключили в пресс-службе нашего главы государства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2024 году. А советник – пресс-секретарь президента РК Берик Уали рассказал, как глава государства планирует встретить Новый 2025 год.
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