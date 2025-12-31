В последний день года на Солнце произошла мощная вспышка

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили о том, что сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три дня, сообщает Zakon.kz.

По информации экспертов, вспышка достигла пика в 16.51 мск. Ей был присвоен балл М7.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. В ИКИ отметили, что с полуночи среды по московскому времени звезда произвела восемь обычных вспышек класса С.

Ранее сообщалось, что вопреки всем прогнозам, Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники.