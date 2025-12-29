#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Солнце внесло интригу: что ждать в новогоднюю ночь

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:57 Фото: pixabay
Вопреки всем прогнозам, Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 декабря 2025 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Если еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то в настоящее время неожиданно на это появились шансы. На Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности, но почти все активные области, кроме одной, были расположены на удалении от линии "Солнце – Земля", и никакие события в них, независимо от их мощности, не способны были повлиять на космическую погоду. Единственным активным центром, расположенным тоже далеко, но все же в пределах досягаемости Земли, являлась все это время область 4317 в северном полушарии Солнца. И именно в ней сегодня ночью... все-таки произошла серия вспышек, включая две сильные вспышки категории M".

Согласно информации, первое из двух сильных событий было зарегистрировано в 01:39 мск (в 03:39 по времени Астаны, вспышка уровня M4.2) и второе – в 03:02 мск (в 05:02, вспышка уровня M2.2).

Фото: Telegram/lpixras

Моделирование показывает, что в результате вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которому на путь от Солнца до Земли потребуется около 3 суток и которое в итоге сможет задеть планету краем в ночь с 31 и 1 января.

"Точное время прихода для таких случаев определяется современными моделями с точностью до 5-7 часов и может быть любым в соответствующем диапазоне. Наиболее высокой вероятность полярных сияний в новогоднем небе может быть в северо-западных регионах страны: Мурманск, Архангельск, Республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Вероятности для центральной части страны пока являются небольшими – событие объективно средней силы, а кроме того, все же уходит сильно вбок. Но, с другой стороны, в новогоднюю ночь все должны совершать чудеса. Может, в это включится и Солнце".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

26 декабря 2025 года стало известно, что Солнце готовит "сюрприз" к Новому году. Позднее ученые рассказали, испортят ли магнитные бури праздничные дни перед НГ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
