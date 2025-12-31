В новогоднюю ночь в Астане проходят праздничные концерты

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в столице проходят масштабные праздничные мероприятия. Жители и гости города собираются на центральных площадках, чтобы вместе встретить Новый год и насладиться праздничной атмосферой, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата Астаны, 31 декабря с 21:00 новогодние концерты проходят на площади у монумента "Қазақ елі", на территории "EXPO", а также на городской площади перед зданием акимата.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Для горожан и гостей столицы подготовлена насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В праздничных мероприятиях принимают участие известные артисты: Сәкен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Маржан Арапбаева, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, Еркеш Хасен, Зарина Омарова, а также популярные группы "Бәйтерек", "Melomen" и другие.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Каждый год стараемся встречать Новый год на городских площадках. Здесь всегда праздничная атмосфера, хорошая музыка и настроение. Приятно, что в столице создают такие мероприятия для жителей и гостей города", – поделился впечатлениями житель одного из районов Астаны.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Концерты создают особую атмосферу новогоднего праздника и становятся ярким событием для всех, кто встречает Новый год в столице.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 будет запущен праздничный новогодний салют. Фейерверки будут запущены с двух локаций – Ботанического сада и территории, прилегающей к мосту "Атырау".