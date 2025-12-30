#Казахстан в сравнении
Общество

Главный концерт и новогодний фейерверк: куда сходить в Алматы 31 декабря

Новый год, новогодний праздник, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, снег в Алматы, ночной Алматы, ночь в Алматы, ночной вид города Алматы, ночные виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 17:25 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 30 декабря 2025 года, в пресс-службе акимата Алматы рассказали, куда сходить жителям и гостям южной столицы в новогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.

Так, в последний вечер уходящего года Алматы окунется в атмосферу яркого праздника и музыки.

"31 декабря с 18:00 до 00:30 на площади Астана пройдет главный новогодний концерт города, который объединит тысячи горожан и гостей мегаполиса".Пресс-служба акимата Алматы

На сцене выступят звезды отечественной эстрады, любимые исполнители и популярные группы: Макпал Исабекова, Алишер Каримов, Акылбек Жеменей, Бейбит Корган, Ringo, Ninety One, Ayree, Astra, Dakelot, Даулет Жанболат, Жұбаныш Женсенұлы, Диана Исмаил, Бахыт Шадаева, Абай Бегей, Тахмина Әшімбекова, Muzart Life, Інжу Әнуарбек, Абик Жексен, Асхат Тарғын, Дәлел Уашев, Мақсат Базарбаев, Дәурен Байбөрі и другие артисты.

"Кульминацией торжества по традиции станет праздничный новогодний фейерверк".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что новогодний салют будет организован за счет спонсорских средств, при этом все меры безопасности будут строго соблюдены.

"Встретьте Новый год в центре Алматы – с музыкой, огнями и незабываемыми эмоциями!"Пресс-служба акимата Алматы

Подробнее о том, какие погодные сюрпризы ждут Алматы с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Нуртас Карипбаев освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма
17:28, Сегодня
Нуртас Карипбаев освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма
Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку
09:22, 18 декабря 2025
Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку
Жителей Алматы предупредили об изменении движения по улице Толе би 31 декабря
16:19, 30 декабря 2024
Жителей Алматы предупредили об изменении движения по улице Толе би 31 декабря
