Главный концерт и новогодний фейерверк: куда сходить в Алматы 31 декабря

Сегодня, 30 декабря 2025 года, в пресс-службе акимата Алматы рассказали, куда сходить жителям и гостям южной столицы в новогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.

Так, в последний вечер уходящего года Алматы окунется в атмосферу яркого праздника и музыки.

"31 декабря с 18:00 до 00:30 на площади Астана пройдет главный новогодний концерт города, который объединит тысячи горожан и гостей мегаполиса". Пресс-служба акимата Алматы

На сцене выступят звезды отечественной эстрады, любимые исполнители и популярные группы: Макпал Исабекова, Алишер Каримов, Акылбек Жеменей, Бейбит Корган, Ringo, Ninety One, Ayree, Astra, Dakelot, Даулет Жанболат, Жұбаныш Женсенұлы, Диана Исмаил, Бахыт Шадаева, Абай Бегей, Тахмина Әшімбекова, Muzart Life, Інжу Әнуарбек, Абик Жексен, Асхат Тарғын, Дәлел Уашев, Мақсат Базарбаев, Дәурен Байбөрі и другие артисты.

"Кульминацией торжества по традиции станет праздничный новогодний фейерверк". Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что новогодний салют будет организован за счет спонсорских средств, при этом все меры безопасности будут строго соблюдены.

"Встретьте Новый год в центре Алматы – с музыкой, огнями и незабываемыми эмоциями!" Пресс-служба акимата Алматы

