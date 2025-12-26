#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Куда сходить в Алматы в новогодние праздничные дни

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 18:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы в преддверии Нового года для жителей и гостей города будет организована широкая культурно-развлекательная программа. Праздничные мероприятия пройдут на главных площадях и в культурных объектах мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 декабря сообщили в акимате мегаполиса.

26 декабря в 19:00 на площади Абая творческий коллектив "Алматы әуендері" представит новогоднюю праздничную концертную программу "Кел, Жаңа жыл!". В рамках концерта популярные звезды отечественной эстрады – Дәлел Уәшев, Өктем Алтаев, Димаш Дәулетов, Тахмина Әшімбекова, группа "Музарт life", Ерік Төленов, Асхат Тарғын, Лара Рысбай, DARO, Інжу Ануарбек, Ғарифа Игісінова, Бейбітгүл Нұрымхожина и Абик Жексен – исполнят свои известные хиты. Программа рассчитана на зрителей всех возрастов.

27-28 декабря с 18:30 до 20:00 на площади Абая состоится новогодний гала-концерт. В рамках праздничного вечера зрителям будет представлена уникальная программа, сочетающая национальное искусство и современную музыку. На сцене выступят:

  • артисты театра традиционного искусства "Алатау";
  • Токтар и Бейбит;
  • группа "Меломан";
  • Куандык Рахым;
  • группа "Ұлытау";
  • Косканат и Гаухар;
  • группа "КешYOU";
  • Улангасыр Қами;
  • Асет Есжан.

Этот вечер подарит возможность встретить Новый год в особой атмосфере вместе с семьей и близкими.

Также 27-28 декабря с 12:00 до 22:00 на улице Панфилова пройдет основной этап фестиваля "Новый год на Панфилова". В рамках фестиваля будет показано иммерсивное театрализованное представление с участием трехметровых марионеток, актеров и современных световых эффектов. Шоу основано на новой городской сказке, специально созданной для Алматы, и позволит зрителям напрямую взаимодействовать с персонажами, представление предназначено как для детей, так и для взрослых.

На территории фестиваля будет работать городской snow-park, где пройдут показательные катания и спортивные соревнования. Также состоится конкурс молодых музыкантов, направленный на поддержку новых талантов. В рамках фестиваля будут подведены итоги конкурса "Экоелка", победители которого получат денежные призы.

31 декабря на площади Астана с 18:00 до 00:30 состоится главный новогодний концерт. В этот вечер выступят известные звезды отечественной эстрады: Макпал Исабекова, Алишер Каримов, Акылбек Жеменей, Бейбит Корган, группа Ringo, группа Ninety One, Ayree, группа Astra, Dakelot, Даулет Жанболат.

Особой частью концертной программы станет DJ BATTLE. В ходе батла диджеи представят авторские миксы новогодних композиций и популярных хитов в современной аранжировке, придав вечеру особую динамику и атмосферу.

До 11 января в Казахском государственном цирке продолжатся показы новогодней шоу-премьеры CHRISTMAS STARS. Это праздничное представление с единым сюжетом, наполненное добротой, дружбой и чудесами, предназначенное для детей и взрослых. В программе примут участие дрессированные экзотические птицы и животные – попугаи, шимпанзе, грациозные лошади, собаки мелких пород, а также любимица публики – медведица Яна.

С 29 декабря по 4 января в Государственном театре кукол пройдет праздничная развлекательная программа для детей и взрослых "Мульти Новый год". Маленькие зрители отправятся в путешествие по разным вселенным, познакомятся с Лило и Стичем, Эшем и Пикачу, Кики и Наруто и другими известными персонажами, а с помощью доброго Деда Мороза попадут в сказочный мир – Страну кукол.

Кроме того, во всех 8 районах города на специально оформленных локациях ежедневно будут проходить праздничные концерты, развлекательные программы и интерактивные игры с участием Деда Мороза и сказочных персонажей.

Ранее сообщалось, что в Алматы планируется развитие полицентра "Восточные ворота" и строительство стадиона международного уровня.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
