"Стоит задача перейти к следующему уровню" – Бектенов о президентской инициативе "Таза Қазақстан"

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу за ходом реализации инициативы президента "Таза Қазақстан". Об этом 4 февраля 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что рассмотрены вопросы применения цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды и формирования экологической культуры населения.

Премьер-министр подчеркнул важность закрепления принципов высокой экологической культуры и бережного отношения к природе в проекте новой Конституции.

"Особо подчеркну, что продвижение ответственного и созидательного патриотизма, формирование высокой экологической культуры включены в основополагающие принципы проекта новой Конституции. Это сформирует устойчивую культуру чистоты, бережного отношения к природе и ответственность каждого гражданина", – отметил Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, в рамках президентской инициативы "Таза Қазақстан" за весь период проведено 1294 мероприятия, собрано 844 тыс. тонн отходов, очищено 1 млн га территории, высажено 2,9 млн деревьев. Участие приняли 6,9 млн человек.

В рамках объявленного главой государства Касым-Жомарта Токаева Года цифровизации и искусственного интеллекта особое внимание уделено применению цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды.

Фото: primeminister.kz

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что реализован проект Национального банка данных о состоянии окружающей среды. Онлайн-платформа аккумулирует показатели целого ряда других систем, таких как мониторинг эмиссий, производственный экологический контроль, регистр выбросов переноса загрязнителей, государственный кадастр отходов, углеродный кадастр.

В сфере управления отходами действует цифровая платформа EcoQolday. Также на сегодня внедряется система раннего обнаружения лесных пожаров, для прогнозирования паводковой ситуации используется система Tasqyn, интегрированная с данными "Казгидромета". Ведется работа по автоматизации контрольно-пропускных пунктов, наиболее посещаемых особо охраняемых природных территорий Казахстана.

В сфере природных ресурсов реализована интерактивная карта Tabigat.gov.kz. Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин доложил, что посредством космического мониторинга в 2025 году зафиксировано 3828 несанкционированных мест скопления отходов и свыше 1 тыс. полигонов.

Фото: primeminister.kz

Отмечена необходимость комплексного подхода с использованием искусственного интеллекта и имеющихся вычислительных мощностей. Внедрение цифровых решений повысит прозрачность, контроль и эффективность реализации концепции "Таза Қазақстан".

Фото: primeminister.kz

Также в ходе заседания рассмотрены результаты проводимой работы по формированию экологической культуры населения. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о начале разработки Единого стандарта экологического просвещения для всех уровней – от школ до вузов, с акцентом на ценности "Таза Қазақстан". В регионах развиваются школьные и внешкольные форматы, включая проект "Зеленые клубы", программу "Жасыл ел".

Фото: primeminister.kz

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова доложила, что в настоящее время во всех вузах созданы клубы, студенческие экоотряды, проводятся велосипедные дни. В рамках проекта по раздельному сбору мусора в 26 университетах установлены боксы и биг-бэги, на переработку передано более 36 тонн пластика.

Фото: primeminister.kz

Отдельно отмечена роль информационного сопровождения президентской инициативы "Таза Қазақстан". Вице-министр культуры и информации Канат Искаков доложил, что в 2025 году проведено свыше 1 тыс. мероприятий с участием порядка 1 млн молодых людей. Совместно с общественными советами и неправительственными организациями проводится общественный контроль по вопросам чистоты территорий и сохранения порядка на объектах историко-культурного наследия.

Олжас Бектенов обратил внимание на недостижение показателей по плану мероприятий Концепции "Таза Қазақстан" в ряде регионов.

В частности, в Алматинской области отмечена недостаточная работа по внедрению систем орошения и водосберегающих технологий, предоставлению грантов и финансированию неправительственных организаций. В области Улытау отсутствует инвентаризация зеленых насаждений, в местах массового скопления людей не установлены фандоматы. Кроме того, не проведена цифровизация систем водоснабжения и водоотведения. В области Абай не достигнуты плановые показатели по созданию "зеленой инфраструктуры" и проведению экологических и культурных мероприятий. По проводимой работе в данных направлениях заслушаны акимы Алматинской области Марат Султангазиев, области Улытау – Дастан Рыспеков, области Абай – Берик Уали.

По итогам заседания премьер-министр поручил акиматам обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий.

"Реализация инициативы "Таза Қазақстан" уже дала ощутимые результаты и наглядно продемонстрировала высокий общественный запрос на экологические преобразования. Поэтому стоит задача перейти к следующему уровню – выстраиванию системного и управляемого подхода, основанного на использовании современных цифровых инструментов, регулярном и объективном мониторинге, четком распределении ответственности между всеми участниками процесса. Такой подход позволит обеспечить достижение долгосрочных результатов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

Также даны поручения министерствам по обеспечению устойчивой передачи экологических данных и доступу к вычислительным мощностям, расширению охвата и регулярности космического мониторинга, а также завершению масштабирования системы раннего обнаружения лесных пожаров.

Перед Министерством культуры и информации поставлена задача по постоянному информационному освещению концепции "Таза Қазақстан".

4 декабря 2025 года Олжас Бектенов заявил, что президентская инициатива "Таза Қазақстан" стала масштабным общенациональным движением.