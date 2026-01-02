Казахстанцы смогут сами придумывать номера для своих авто – МВД

С 5 января 2026 года для казахстанцев будет доступен свободный выбор ГРНЗ с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, за исключением VIP-серий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД, с 5 января для казахстанцев будет доступен свободный выбор государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями.

Ранее покупатель авто мог только выбрать из нескольких предложенных вариантов, а создать свою комбинацию можно было только в случаях покупки VIP-серии.

"Для выбора ГРНЗ граждане могут воспользоваться услугой через СПЕЦон уже с 5 января 2026 года. При этом, стоимость ГРНЗ с любым желаемым буквенным и цифровым обозначениями составит в размере 10 МРП и 15 МРП (за исключением ГРНЗ повышенного спроса, за выдачу которых предусмотрены отдельные пошлины)", – рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегеновна.

С 2026 года VIP-номера в Казахстане подорожали на 10%. С актуальными ценами можете ознакомиться по ссылке.