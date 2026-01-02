#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
События

Казахстанцы смогут сами придумывать номера для своих авто – МВД

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 10:59 Фото: Zakon.kz
С 5 января 2026 года для казахстанцев будет доступен свободный выбор ГРНЗ с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, за исключением VIP-серий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД, с 5 января для казахстанцев будет доступен свободный выбор государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями.

Ранее покупатель авто мог только выбрать из нескольких предложенных вариантов, а создать свою комбинацию можно было только в случаях покупки VIP-серии.

"Для выбора ГРНЗ граждане могут воспользоваться услугой через СПЕЦон уже с 5 января 2026 года. При этом, стоимость ГРНЗ с любым желаемым буквенным и цифровым обозначениями составит в размере 10 МРП и 15 МРП (за исключением ГРНЗ повышенного спроса, за выдачу которых предусмотрены отдельные пошлины)", – рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегеновна.

С 2026 года VIP-номера в Казахстане подорожали на 10%. С актуальными ценами можете ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
VIP-номер на авто: что нужно знать казахстанцам
12:11, 25 июня 2024
VIP-номер на авто: что нужно знать казахстанцам
Переезд и покупка нового авто: можно ли казахстанцам сохранить VIP-номер
16:17, 17 апреля 2025
Переезд и покупка нового авто: можно ли казахстанцам сохранить VIP-номер
Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто свыше 10 млрд тенге
15:54, 18 января 2024
Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто свыше 10 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: