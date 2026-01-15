Онлайн-получение госномера на авто: важное разъяснение дали казахстанцам

8 января 2026 года через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile в пилотном режиме запустили услугу по онлайн-получению государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ), сообщает Zakon.kz.

В электронном правительстве рассказали, что только за первые два дня казахстанцы подали более 113 тысяч заявок, а по состоянию на 15 января их общее количество превысило 226 тысяч.



"Популярность сервиса подтверждает удобство онлайн-оформления. При этом в отдельных случаях у пользователей при оформлении заявки после оплаты может отображаться, что выбранный номер все еще доступен для бронирования. Как правило, это связано с тем, что заявка не была завершена на последнем этапе. В таких ситуациях необходимо повторно подать заявку, выбрав на третьем шаге "Оплачено ранее", и указать банк и дату платежа. После завершения процедуры номер закрепляется за пользователем и становится недоступным другим заявителям", – пояснили в ведомстве.

Если же вы приняли решение отказаться от приобретения ГРНЗ, можно воспользоваться возвратом денег.

"Более подробная инструкция о порядке возврата будет предоставлена на странице eGov.kz в социальных сетях дополнительно. Команда АО "Национальные информационные технологии" продолжает работу по совершенствованию сервиса с учетом пользовательского опыта и высокой нагрузки. Все поданные заявки будут обработаны", – заверили в eGov.

5 января 2026 года в ЦОНах по всему Казахстану зафиксировали очереди из-за запуска новой услуги для автомобилистов – самостоятельного выбора госномера.