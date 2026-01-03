#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
События

Новый год на орбите: космонавты в честь праздника украсили модули МКС

космонавт показал, как отмечают Новый год в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 14:16 Фото: Роскосмос
Экипаж Международной космической станции поделился снимками в честь Нового года, сообщает Zakon.kz.

Космонавт Олег Платонов сделал ряд фотографий, на которых видно, как вместе с коллегами он украсил модули. Также астронавты приготовили праздничный торт.

Фото: Роскосмос

На МКС в данное время находится экипаж экспедиции МКС-73:​​​​ ​​​​

  • Сергей Рыжиков – командир МКС (с 05.08.25)
  • Такуя Ониши (SpaceX Crew-10) – командир МКС (с 18.04.25 по 05.08.25)
  • Энн Макклейн (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
  • Николь Айерс​ (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
  • Кирилл Песков (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
  • Алексей Зубрицкий – бортинженер корабля "Союз МС-26"
  • Джонатан Ким – бортинженер корабля "Союз МС-26"
  • Зена Кардман (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
  • Эдвард Финк (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
  • Кимия Юи (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
  • Олег Платонов (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"

​Экипаж китайской космической станции:

  • Чэнь Дун​ – командир экипажа корабля "Шэньчжоу-20"
  • Чэнь Чжунжуй​ – бортинженер корабля "Шэньчжоу-20"
  • Ван Цзе​ – бортинженер корабля "Шэньчжоу-20"

Ранее Роскосмос показал резиденции Дедов Морозов с высоты космоса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты
00:17, 06 марта 2023
Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты
Космонавт снял завораживающие кадры величественных гор Памира с борта МКС
19:40, 14 декабря 2025
Космонавт снял завораживающие кадры величественных гор Памира с борта МКС
Космонавт показал, как выглядит Каспийское море с борта МКС
13:28, 13 июля 2025
Космонавт показал, как выглядит Каспийское море с борта МКС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: