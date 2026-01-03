Новый год на орбите: космонавты в честь праздника украсили модули МКС

Экипаж Международной космической станции поделился снимками в честь Нового года, сообщает Zakon.kz.

Космонавт Олег Платонов сделал ряд фотографий, на которых видно, как вместе с коллегами он украсил модули. Также астронавты приготовили праздничный торт.

Фото: Роскосмос

На МКС в данное время находится экипаж экспедиции МКС-73:​​​​ ​​​​

Сергей Рыжиков – командир МКС (с 05.08.25)

Такуя Ониши (SpaceX Crew-10) – командир МКС (с 18.04.25 по 05.08.25)

Энн Макклейн (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"

Николь Айерс​ (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"

Кирилл Песков (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"

Алексей Зубрицкий – бортинженер корабля "Союз МС-26"

Джонатан Ким – бортинженер корабля "Союз МС-26"

Зена Кардман (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"

Эдвард Финк (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"

Кимия Юи (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"

Олег Платонов (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"

​Экипаж китайской космической станции:

Чэнь Дун​ – командир экипажа корабля "Шэньчжоу-20"

Чэнь Чжунжуй​ – бортинженер корабля "Шэньчжоу-20"

Ван Цзе​ – бортинженер корабля "Шэньчжоу-20"

