Новый год на орбите: космонавты в честь праздника украсили модули МКС
Фото: Роскосмос
Экипаж Международной космической станции поделился снимками в честь Нового года, сообщает Zakon.kz.
Космонавт Олег Платонов сделал ряд фотографий, на которых видно, как вместе с коллегами он украсил модули. Также астронавты приготовили праздничный торт.
На МКС в данное время находится экипаж экспедиции МКС-73:
- Сергей Рыжиков – командир МКС (с 05.08.25)
- Такуя Ониши (SpaceX Crew-10) – командир МКС (с 18.04.25 по 05.08.25)
- Энн Макклейн (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
- Николь Айерс (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
- Кирилл Песков (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
- Алексей Зубрицкий – бортинженер корабля "Союз МС-26"
- Джонатан Ким – бортинженер корабля "Союз МС-26"
- Зена Кардман (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
- Эдвард Финк (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
- Кимия Юи (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
- Олег Платонов (SpaceX Crew-10) – бортинженер корабля "Союз МС-26"
Экипаж китайской космической станции:
- Чэнь Дун – командир экипажа корабля "Шэньчжоу-20"
- Чэнь Чжунжуй – бортинженер корабля "Шэньчжоу-20"
- Ван Цзе – бортинженер корабля "Шэньчжоу-20"
Ранее Роскосмос показал резиденции Дедов Морозов с высоты космоса.
