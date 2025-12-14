Космонавт снял завораживающие кадры величественных гор Памира с борта МКС
Фото: Роскосмос
"Роскосмос" опубликовал снимки гор Памира, сделанные с борта Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.
Фотографии появились 14 декабря в официальном Telegram-канале госкорпорации.
На опубликованных кадрах запечатлена сложная система горных хребтов и долин Памира, покрытых снегом. В "Роскосмосе" отметили, что с орбиты рельеф региона выглядит как гигантский ковер, раскинутый на поверхности Земли.
Снимки сделал космонавт Олег Платонов.
А ранее космонавт показал лучшие горы планеты, но Казахстан остался без внимания.
