Космонавт снял завораживающие кадры величественных гор Памира с борта МКС

Фотографии появились 14 декабря в официальном Telegram-канале госкорпорации.

На опубликованных кадрах запечатлена сложная система горных хребтов и долин Памира, покрытых снегом. В "Роскосмосе" отметили, что с орбиты рельеф региона выглядит как гигантский ковер, раскинутый на поверхности Земли.