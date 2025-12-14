#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

Космонавт снял завораживающие кадры величественных гор Памира с борта МКС

Памр, горы, фотографии, МКС, космонавт , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 19:40 Фото: Роскосмос
"Роскосмос" опубликовал снимки гор Памира, сделанные с борта Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Фотографии появились 14 декабря в официальном Telegram-канале госкорпорации.

На опубликованных кадрах запечатлена сложная система горных хребтов и долин Памира, покрытых снегом. В "Роскосмосе" отметили, что с орбиты рельеф региона выглядит как гигантский ковер, раскинутый на поверхности Земли.

Снимки сделал космонавт Олег Платонов.

А ранее космонавт показал лучшие горы планеты, но Казахстан остался без внимания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Космонавт заснял величественную комету с борта МКС – захватывающие кадры
01:52, 22 октября 2025
Космонавт заснял величественную комету с борта МКС – захватывающие кадры
Космонавт показал, как выглядит Каспийское море с борта МКС
13:28, 13 июля 2025
Космонавт показал, как выглядит Каспийское море с борта МКС
Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты
00:17, 06 марта 2023
Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: