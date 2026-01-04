Госсоветник Ерлан Карин посетил штаб "Дала Қырандары"

4 января 2025 года штаб Молодежного общественного объединения "Дала Қырандары" посетил государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz.

"Дала Қырандары" – это молодежное общественное объединение, которое осуществляет деятельность в 27 городах Казахстана, объединяя порядка 1700 активных молодых людей по всей стране и реализуя инициативы, направленные на формирование гражданской ответственности, патриотизма и активного участия молодежи в жизни государства.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам патриотического воспитания молодежи, формирования гражданской ответственности, а также вовлечения молодых людей в процессы развития общества и государства.

Фото: "Дала Қырандары"

"Это хорошая основа для совместной работы государства и общественных организаций, когда обе стороны выходят с инициативами. Наше движение вперед зависит от проактивной позиции каждого – чиновника, общественного деятеля, активиста. Важно не ждать, а предлагать решения конструктивно. Поднимать проблемы недостаточно – нужна созидательная деятельность, когда мы вместе их решаем. Это возможно при уважительном диалоге, принятии позиций друг друга и поиске компромиссов на основе общих ценностей", – сказал Ерлан Карин

Координатор МОО "Дала Қырандары" Нургали Турсынгазиев в свою очередь сообщил, что вся деятельность объединения выстроена в логике данной концепции и направлена на решение актуальных социальных вызовов.

Он отметил, что деятельность объединения ложится в колею концепции главы государства "Закон и порядок". Сегодня у "Дала Қырандары" есть 4 ключевых направления деятельности:

суррогат – противодействие распространению суррогатного алкоголя, жаттығу – общественный взгляд на реализацию концепции "Таза Қазақстан", сатқындар – направление по противодействию распространения синтетических наркотиков, 36.1 – формирование уважения и любви к государственным символам.

В рамках встречи также было отмечено участие объединения в подготовке Национального доклада "Молодежь Казахстана" – стратегического документа, определяющего приоритеты развития государственной молодежной политики до 2035 года.

Отдельное внимание было уделено вкладу "Дала Қырандары" в разработку Комплексного плана противодействия синтетическим наркотикам на 2026-2028 годы.

Ерлан Карин отметил, что если предыдущий план на 2023-2025 годы включал 77 пунктов, то новый документ содержит уже 106 пунктов. Значительная часть из них сформирована с учетом практических предложений объединения и интегрирована в работу Министерства внутренних дел. Комплексный план был утвержден постановлением правительства Республики Казахстан в конце декабря 2024 года.

Кроме того, координатор "Дала Қырандары" Мади Рымжанов рассказал о планах по проведению ежегодного форума Dala Camp 2026.

"Dala Camp – это ежегодное мероприятие. В прошлом году оно объединило около 1000 участников. В этом году мы планируем масштабироваться и ориентировочно к началу августа собрать в этом лагере порядка уже 3000 человек. Мы считаем, что это хорошая возможность вести прямой диалог государственных структур и молодежи. Мы уже имеем успешные договоренности с силовыми структурами, однако этот диалог необходимо расширять", – отметил Мади Рымжанов.

Он также выразил благодарность государственному советнику Ерлану Карину за поддержку и отметил, что будет рад видеть его в неформальной обстановке на полях лагеря Dala camp.

"Не только сегодня, но и на постоянной основе вы уделяете внимание важным вопросам в сфере молодежной политики, нашему общественному объединению. Мы всегда на связи и открыты к диалогу и обсуждению, за это вам большое спасибо. Я надеюсь, наше плодотворное сотрудничество в дальнейшем только расширится", – заключил он.