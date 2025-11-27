#АЭС в Казахстане
События

Ерлан Карин встретился с государственным секретарем Кыргызстана Маратом Иманкуловым

государственный советник Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 11:12 Фото: akorda.kz
Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с государственным секретарем Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым в Алматы.

Ерлан Карин рассказал о новых инициативах главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на дальнейшую модернизацию Казахстана.

В свою очередь государственный секретарь Кыргызстана поделился планами по реализации проектов в сферах культуры и образования.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, подтвердили готовность к реализации совместных проектов и поддержке творческих инициатив двух государств.

В рамках программы пребывания Ерлан Карин и Марат Иманкулов посетили Национальный центральный музей, а также постановку мюзикла "Жамиля" Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Мюзикл был поставлен по мотивам одноименного произведения известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Айсулу Омарова
Ошибка в тексте: