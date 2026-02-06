#Казахстан в сравнении
События

"Дала Қырандары" обсудили Конституционную реформу с министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 09:59 Фото: Дала Қырандары
В штабе молодежного общественного объединения "Дала Қырандары" состоялась рабочая встреча в формате круглого стола с министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в рамках действующего меморандума о сотрудничестве и была посвящена обсуждению Конституционной реформы.

Фото: Дала Қырандары

"В спорте существуют определенные правила, следуя которым мы приходим к достижениям. Конституция точно так же формирует современные правила в обществе. Ежегодно меняются запросы каждого человека, народа, государства, точно так же мы должны вносить эти изменения в свою жизнь. Это не тема для политического обсуждения, а необходимое требование времени, и очень важно, как мы донесем это до других своими делами, поступками, результатами нашей общей работы и стремлением в будущее. Сейчас вокруг Конституции много хайпа, от имени известных спортсменов создаются фейковые аккаунты и распространяется недостоверная информация. Поэтому в первую очередь мы должны понять для себя смысл этих изменений", – сказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на встрече с активной молодежью.

Фото: Дала Қырандары

Кроме того, руководитель ведомства отметил важность диалога с общественными организациями и актуальность предлагаемых инициатив.

"Популярность "Дала Қырандары" среди населения растет с каждым днем. Сегодня в стране проходят масштабные изменения и конституционные реформы, и государству важно вести открытый диалог с такими организациями. Современному обществу нужны современные правила. Это не политическое обсуждение, а вопрос обновления базовых норм в соответствии с требованиями времени. Когда общественные организации и государство говорят на одном языке, результат должен подтверждаться реальными делами".

Фото: Дала Қырандары

В ходе диалога представители "Дала Қырандары" озвучили предложения, основанные на практическом опыте общественной работы.

"Опираясь на двухлетний опыт нашей работы по направлению "36.1", мы можем уверенно сказать, что действующие меры по защите государственных символов, к сожалению, работают не в полной мере. Факты неуважения носят не единичный, а массовый характер – мы сталкиваемся с этим практически ежедневно", – отметил координатор объединения Мейрболат Тоитов.

Объединение предложило усилить ст. 9 Конституции РК: закрепить на конституционном уровне нормы уважения и защиты государственных символов, а также обязанность государства формировать уважительное отношение к ним через образование, культуру и СМИ.

"Мы предлагаем усилить ст. 9 Конституции РК, расширив ее содержание. Речь идет о конституционном закреплении необходимости уважительного отношения к государственным символам, а также обязанности государства обеспечивать их охрану. Закрепление этих норм именно на уровне Конституции создает основу для более строгой и последовательной ответственности", – сказал координатор "Дала Қырандары" Мади Рымжанов.

Участники встречи подчеркнули, что Конституционная реформа предусматривает активное участие гражданского общества, и расценили диалог с министром как важную возможность донести позицию организованной молодежи. Они уверены в необходимости закрепления данного вопроса на конституционном уровне. По итогам встречи предложения "Дала Қырандары" будут направлены в Конституционную комиссию.

Фото: Дала Қырандары

"Уважение к государственным символам должно начинаться с порога школы. Государство должно напрямую влиять на этот процесс, и такие нормы должны быть закреплены в основном документе страны – Конституции. Это международная практика: в Китае, Германии, Франции, Испании уважение к государственным символам закреплено именно на конституционном уровне", – заключил координатор "Дала Қырандары" Асет Султанулы.

"Дала Қырандары" – это Молодежное общественное объединение, консолидирующее активных и целеустремленных молодых людей, готовых менять общество Казахстана к лучшему.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
