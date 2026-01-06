#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
События

Оплата проезда по БАКАД для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Платная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 15:00 Фото: БАКАД
Автомобильная дорога республиканского значения Р-67 (БАКАД) функционирует на платной основе с 21 июля 2023 года. Плата за проезд взимается в соответствии с публичным договором, размещенным на сайте оператора БАКАД в разделе "БАКАД" – "Информация о платности".

Собранные средства с платы за проезд направляются в республиканский бюджет.

Фото: БАКАД

Формирование стоимости проезда

Стоимость проезда рассчитывается исходя из утвержденных ставок и времени нахождения транспортного средства на платной дороге. Начисление происходит автоматически при въезде в зону действия арок контроля. Факт въезда транспортного средства на БАКАД является присоединением к условиям публичного договора.

Для субъектов предпринимательства, в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), доступна оплата проезда посредством банковского перевода с расчетного счета пользователя на расчетный счет оператора БАКАД. Перед оплатой обязательно необходимо погасить имеющуюся задолженность. Реквизиты для осуществления оплаты указаны в публичном договоре.

Способы оплаты

  1. Предварительная оплата – средства переводятся на расчетный счет оператора, зачисление занимает до 3 рабочих дней. Предоплата недоступна при наличии задолженности.
  2. Постоплата – возможна в течение 7 календарных дней после проезда. Оплата осуществляется так же банковским переводом. В случае неуплаты задолженность, возникшая на 8-й день, передается в уполномоченный орган для принудительного взыскания.
  3. Абонемент – предназначен для транспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к БАКАД. Срок действия – 1 месяц или 1 год. Стоимость зависит от типа и грузоподъемности автомобиля и прицепа. Для получения абонемента необходимо погасить задолженность и установить RFID-метку (первичная установка – бесплатно, повторная – платно). Абонементы не передаются другим лицам или транспортным средствам и аннулируются при смене владельца, банкротстве или продаже автомобиля.

Примечание: при буксировке другого транспортного средства или наличии прицепа плата начисляется с учетом суммарной грузоподъемности.

Фото: БАКАД

Регистрация на веб-портале для получения подтверждения проезда по БАКАД

Для получения детализации проездов и платежей за проезд по БАКАД с выгрузкой отчета, подтверждающего факты проезда и оплаты, юридические лица и ИП регистрируются на webportal.barr.kz.

Для регистрации с открытием личного кабинета требуются следующие документы:

  1. заявка на присоединение к публичному договору, которая является приложением к публичному договору (заполненный оригинал, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью организации/ИП);
  2. справка о регистрации юридического лица, либо свидетельство об ИП, либо для иностранных субъектов предпринимательства – иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации компании;
  3. перечень государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) транспортных средств пользователя согласно приложенной к договору форме (в форматах .PDF и .DOC);
  4. технические паспорта транспортных средств Пользователя и (если применимо) – договоры аренды транспортных средств вместе с техническими паспортами – копии;
  5. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (например – доверенность, приказ), – оригинал;
  6. документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего заявку, – копия.

Копии документов должны быть заверены печатью организации или ИП. Электронную версию перечисленных документов необходимо отправить в контакт-центр БАКАД по электронному адресу: bakad@barr.kz, а бумажную версию документов – по одному из адресов:

  • Республика Казахстан, Алматинская область, Алатауская городская администрация, ДЭУ БАКАД, км 42 БАКАД
  • 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Жангозина 55/1, офис 201

Регистрация личного кабинета производится оператором БАКАД. Активация личного кабинета производится после проверки заявки. После активации пользователь получает доступ к детализации проездов и формированию первичного документа (в форме отчета) для бухгалтерского учета. Счета-фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг) не формируются, так как плата за проезд не является доходом оператора, является государственным доходом.

Айсулу Омарова
