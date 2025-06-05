Проезд по БАКАД: важная информация для пользователей по оплате и задолженности

С июля 2023 года автодорога республиканского значения Р-67, более известная как БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автодорога), функционирует в статусе платной.

Все средства, собираемые эксплуатирующей организацией – ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" в полном объеме направляются в Республиканский бюджет.

Однако около 50% пользователей не оплачивают проезд, что приводит к крупной задолженности. В связи с этим Министерство транспорта РК через АО "НК "КазАвтоЖол" инициировало процедуру принудительного взыскания долгов.

На протяжении нескольких месяцев пользователи, имеющие задолженность, получают нотариальные исполнительные надписи и постановления о возбуждении исполнительного производства от частных судебных исполнителей, обязывающие их погасить задолженность за проезд по БАКАД.

По словам администрации БАКАД, этот процесс вызвал множество жалоб. В ходе анализа были выявлены основные причины ошибок и сложностей в процессе принудительного взыскания.

Фото: БАКАД

Двойная оплата

Пользователи, получившие исполнительные надписи, оплачивают долг по указанным в них реквизитам, принадлежащим АО "НК "КазАвтоЖол". Однако данные средства не напрямую поступают на счет ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции", из-за чего задолженность продолжает числиться в банковских приложениях, таких как Kaspi, Halyk, Bank CenterCredit и другие. Проверяя задолженность по ГРНЗ в банковских приложениях, пользователи видят долг как непогашенный и повторно оплачивают его, что приводит к двойной оплате и вызывает недовольство. В таких случаях излишне уплаченные средства возвращаются оператором БАКАД по обращению от пользователей.

Ошибочное начисление задолженности

В редких случаях пользователям ошибочно начисляется задолженность, что приводит к вынесению исполнительной надписи. Это может происходить из-за сбоев в системе автоматической фиксации, вызванных внешними факторами. Например, камеры могут неправильно считать номерной знак автомобиля из-за грязи, наледи, повреждений или дополнительных крепежей (болтов, хомутов), что приводит к фиксации некорректного номера и ошибочному начислению долга.

Кроме вышеуказанных ситуаций, существуют и иные факторы, вызывающие сложности при оплате задолженности. В частности, пользователи могут ошибочно указать сумму, не покрывающую долг полностью, либо значительно превышающую требуемый платеж. В подобных случаях требуется дополнительное разбирательство и процедура возврата денежных средств для корректного погашения задолженности.

В настоящее время оператор БАКАД в тесном взаимодействии с АО "НК КазАвтоЖол" активно работает над устранением этих проблем и обработкой жалоб пользователей.

В случае возникновения анлогичных ситуаций, пользователям рекомендуется обращаться в ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" для их разрешения. Обращения можно направлять по электронной почте: bakad@barr.kz или обратиться по номерам: 2277, +7 (727) 296-50-70. Операторы проконсультируют вас по вопросам оплаты проезда, статуса задолженности, процедуры возврата переплаченных средств, а также предоставят разъяснения по другим возникающим вопросам.

Фото: БАКАД

Во избежание возникновения сложностей в связи с запуском процедуры принудительного взыскания задолженности, настоятельно рекомендуем своевременно оплачивать проезд по БАКАД, а также регулярно проверять баланс и наличие задолженности через мобильные приложения банков-партнёров (Kaspi, Halyk, BCC).

Напоминаем, как осуществляется оплата проезда:

Для удобства пользователей в мобильных приложениях предусмотрены два отдельных раздела: