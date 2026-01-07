По цифровым следам: что написали иностранные СМИ об интервью Токаева

2026 год в Казахстане объявлен Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта. Zakon.kz решил проверить возможности существующих инструментов ИИ на примере главного инфоповода начавшегося года – интервью президента.

В развернутом интервью газете “Turkistan” президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан должен стать цифровой державой, поскольку это вопрос выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе.

"Казахстан сделал ставку на внедрение искусственного интеллекта в экономику и общественную жизнь. У нас неплохие стартовые возможности, есть успехи в цифровизации государственных услуг, финтеха и ряда секторов экономики. Эффективно функционирует полноценная экосистема для поддержки IT-стартапов, действует инновационный кластер Astana Hub, объединивший две тысячи компаний. Общий экспорт IT-услуг в 2025 году составил около 1 млрд долларов. Создается пилотная зона CryptoCity для цифровых активов. Начинается строительство города ускоренного развития Alatau city. Набирает темп работа по накоплению и анализу государственных данных, как считают профессионалы, это новое золото надвигающейся эпохи". Касым-Жомарт Токаев

У редакции появилась идея протестировать возможности существующих в открытом доступе инструментов ИИ. Насколько они могут быть эффективными помощниками в плане сбора информации и данных.

Работа для ИИ

Отправили запросы через несколько популярных платформ искусственного интеллекта: GPT, Deepseek, Grok и Gemini.

Попросили собрать данные о том, в каких крупных иностранных онлайн-СМИ и на каких языках были опубликованы материалы об этом интервью президента Казахстана. Также попросили определить отмеченные СМИ ключевые моменты интервью и используемые цитаты.

Результаты поиска показали, что данная тема за пределами Казахстана получила довольно-таки широкую огласку и освещение.

Озвученные президентом Казахстана акценты, тезисы и идеи цитировались и анализировались в крупных СМИ Китая, России, Турции, США, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана.

Наиболее активными оказались: “Times Union”, “Newscentralasia.net”, “РИА Новости”, “Sputnik”, “Известия”, “Московский Комсомолец”, “Газета.RU”, “China.org.cn”, “Yeni Şafak”, “Minval.az”, “Podrobno.uz”, “Topnews.kg”, “АрмИнфо”.

Чаще всего об интервью президента Казахстана писали на английском, русском, турецком и китайском языках.

Ключевые аспекты

По данным, полученным от ИИ-платформ, самыми цитируемыми в иностранных СМИ высказываниями президента Казахстана из интервью газете "Turkistan" стали тезисы, касающиеся экономики, развития региона, международных отношений и взаимодействия Токаева с руководителями других стран.

Отмечены следующие аспекты:

Итоги 2025 года и экономические достижения РК.

Процесс цифровизации и развитие ИИ.

Транспорт и логистика.

Здоровье глав государств стран СНГ.

Внешняя политика и международные позиции.

Планируемые и реализуемые реформы.

Социально-экономические вызовы.

Подводя итог небольшому эксперименту, можно отметить, что существующие инструменты ИИ неплохо справляются с функцией помощника в сборе данных, особенно в условиях ограниченного времени.

Тем не менее, серьезного и достоверного анализа информации от них ожидать пока не стоит. Для этого лучше самостоятельно ознакомиться с полным текстом интервью и сделать собственные выводы.