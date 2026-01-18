#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

От ИИ к рукоделию: американцы массово отказываются от цифровых технологий

американцы стали уставать от ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 00:22 Фото: pixabay
Американцы из-за усталости от искусственного интеллекта (ИИ) начали переходить аналоговую технику, а также выбирать "аналоговые хобби", сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в США резко увеличилось количество запросов по теме "аналоговые хобби" на сайте компаний, занимающихся продажей товаров для творчества.

Главный директор по мерчандайзингу компании Michael's Стейси Шивли рассказала, что люди находят в традиционном рукоделии и отказе от цифровых технологий утешение и отдых от "бесконечного просмотра негативных новостей в социальных сетях".

"Я думаю, что сейчас происходит действительно масштабный культурный сдвиг", – делится она.

Ранее сообщалось, что новые штрафы за незаконное использование искусственного интеллекта появятся в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
