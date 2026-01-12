#Казахстан в сравнении
События

Банда в Караганде вымогала у детей миллионы: изъято оружие и боеприпасы

боеприпасы, задержанный, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 12:45 Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
8 января 2026 года в Караганде оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) совместно с прокуратурой пресекли деятельность организованной группы, вымогавшей деньги у социально уязвимых граждан, сообщает Zakon.kz.

Известно, что жертвами злоумышленников становились воспитанники одного из детских учреждений региона.

Так, за последние полгода подозреваемые с помощью обмана, угроз и физического насилия завладели средствами нескольких потерпевших на сумму более 10 миллионов тенге.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области уточнили, что злоумышленники принуждали детей снимать деньги со специальных счетов и оформлять займы в микрофинансовых организациях.

В ходе расследования у фигурантов изъято огнестрельное оружие и свыше 100 боеприпасов.

"Все подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция продолжает проверку на причастность к другим аналогичным преступлениям".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Немного ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) отчитался о задержании чиновника и посредника за незаконный импорт товаров. О коррупционном скандале можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
