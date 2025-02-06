Хищение "социального" газа в Казахстане: УБОП провел задержания

В Актюбинской области задержали группу, похищавшую социальный газ с месторождения. Операция была проведена Управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП), прокуратурой и ДКНБ, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа.

По словам представителя Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандыка Алпыса, злоумышленники путем технических манипуляций с измерительными приборами емкостей для хранения топлива формировали неучтенный газ, который в последующем реализовывали ЖД транспортом.

"По пути следования с месторождения в направлении точки сбыта задержано 12 вагонов с похищенным газом. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются". Куандык Алпыс

Днем ранее, 5 февраля 2025 года, президент принял главу Министерства внутренних дел. Ержан Саденов проинформировал о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа "Закон и Порядок".