Коррупционный скандал: КНБ задержал чиновника и посредника за незаконный импорт товаров
Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) заявила сегодня, 12 января 2026 года, о пресечении канала незаконного импорта товаров через государственную границу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что с санкции суда одного из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и жителя Астаны уже задержали. Их поместили под стражу.
"Указанные лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления".Пресс-служба КНБ
Кроме того, процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге.
"По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге".Пресс-служба КНБ
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
