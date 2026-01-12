#Казахстан в сравнении
События

Коррупционный скандал: КНБ задержал чиновника и посредника за незаконный импорт товаров

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) заявила сегодня, 12 января 2026 года, о пресечении канала незаконного импорта товаров через государственную границу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с санкции суда одного из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и жителя Астаны уже задержали. Их поместили под стражу.

"Указанные лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления".Пресс-служба КНБ

Кроме того, процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге.

"По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге".Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:16
895 задержанных и счет на миллиарды: КНБ обнародовал жесткую статистику за 12 месяцев

9 января 2026 года также мы рассказывали, что КНБ разгромил 20 преступных групп по Казахстану: десятки задержанных, изъято оружие.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Зима заявит о своих правах: морозы до -38°С обрушатся на Казахстан
10:27, Сегодня
КНБ раскрыл канал незаконной миграции: оформлено более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане
11:31, 24 февраля 2025
КНБ провел спецоперацию в Алматы
