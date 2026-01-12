Коррупционный скандал: КНБ задержал чиновника и посредника за незаконный импорт товаров

Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) заявила сегодня, 12 января 2026 года, о пресечении канала незаконного импорта товаров через государственную границу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с санкции суда одного из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и жителя Астаны уже задержали. Их поместили под стражу.

"Указанные лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления". Пресс-служба КНБ

Кроме того, процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге.

"По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге". Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

