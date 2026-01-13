#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

В небе над Казахстаном произошел опасный авиационный инцидент

самолет, облака, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 16:35 Фото: pexels
10 января 2026 года в воздушном пространстве Казахстана произошло авиационное событие с участием двух пассажирских самолетов. Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways и Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" опасно сблизились, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Казахстана, инцидент зафиксирован около 05:42 (по времени Астаны) в зоне ответственности Регионального диспетчерского центра (РДЦ) Шымкент.

В этот момент диспетчеры обслуживали рейс PBD997 авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Внуково – Самарканд, и рейс UZB9609 авиакомпании "Uzbekistan Airways", выполнявший рейс из Термеза в Москву.

Согласно действующим правилам расследования авиационных происшествий, данное событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент, который подлежит обязательному расследованию уполномоченным государственным органом.

Теперь Министерство транспорта Казахстана приступило к формированию специальной комиссии для расследования инцидента.

Как правило, срок расследования составляет до трех месяцев с момента создания комиссии. Он может быть продлен, если потребуется проведение дополнительных экспертиз и исследований.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 16:35
Аэропорт Алматы отреагировал на тревожные публикации о "военном положении"

8 января 2026 года мы также рассказывали, что самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Пекине из‑за поломки всех туалетов на борту. Об этом можно прочитать по следующей ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
