В небе над Казахстаном произошел опасный авиационный инцидент
По данным Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Казахстана, инцидент зафиксирован около 05:42 (по времени Астаны) в зоне ответственности Регионального диспетчерского центра (РДЦ) Шымкент.
В этот момент диспетчеры обслуживали рейс PBD997 авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Внуково – Самарканд, и рейс UZB9609 авиакомпании "Uzbekistan Airways", выполнявший рейс из Термеза в Москву.
Согласно действующим правилам расследования авиационных происшествий, данное событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент, который подлежит обязательному расследованию уполномоченным государственным органом.
Теперь Министерство транспорта Казахстана приступило к формированию специальной комиссии для расследования инцидента.
Как правило, срок расследования составляет до трех месяцев с момента создания комиссии. Он может быть продлен, если потребуется проведение дополнительных экспертиз и исследований.
