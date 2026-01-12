Аэропорт Алматы отреагировал на тревожные публикации о "военном положении"
Так, один из пользователей Threads ночью 12 января 2026 года опубликовал тревожный пост.
"Небо закрыли из-за действий военных. Нам сказали, развернув самолет в небе. У кого есть информация? Что случилось? Алматы, аэропорт", – заявил автор.
Фото: Threads/kunde_almaty
Другой комментатор разместил публикацию, уточнив, что многие рейсы задерживали на пару часов.
Фото: Threads/kunde_almaty
Большинство подписчиков ответили, что всему виной послужили погодные условия, и попросили предоставить официальные данные для подтверждения такой серьезной информации.
Корреcпондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу воздушной гавани. Там заявили, что Международный аэропорт Алматы работал и продолжает работать в штатном режиме.
"Воздушное пространство города Алматы закрыто не было. Информация о военном положении/действиях не соответствует действительности. По всем остальным вопросам просим обращаться в соответствующие уполномоченные органы".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
