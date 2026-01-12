Аэропорт Алматы отреагировал на тревожные публикации о "военном положении"

Пресс-служба аэропорта Алматы выступила с заявлением касательно рассылки в социальных сетях сообщения о "военном положении и закрытом небе", сообщает Zakon.kz.

Так, один из пользователей Threads ночью 12 января 2026 года опубликовал тревожный пост.

"Небо закрыли из-за действий военных. Нам сказали, развернув самолет в небе. У кого есть информация? Что случилось? Алматы, аэропорт", – заявил автор.

Фото: Threads/kunde_almaty

Другой комментатор разместил публикацию, уточнив, что многие рейсы задерживали на пару часов.

Фото: Threads/kunde_almaty

Большинство подписчиков ответили, что всему виной послужили погодные условия, и попросили предоставить официальные данные для подтверждения такой серьезной информации.

Корреcпондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу воздушной гавани. Там заявили, что Международный аэропорт Алматы работал и продолжает работать в штатном режиме.

"Воздушное пространство города Алматы закрыто не было. Информация о военном положении/действиях не соответствует действительности. По всем остальным вопросам просим обращаться в соответствующие уполномоченные органы". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Материал по теме Мужчину с ребенком не допустили на рейс Алматы – Астана

8 января 2026 года мы также рассказывали, что самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Пекине из‑за поломки всех туалетов на борту. Об этом можно прочитать по следующей ссылке.